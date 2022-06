Aldo Abram: ''Lo mejor en actividad económica ya pasó, las cosas van a desmejorar''

21/06/2022 - 01:06 Economía

Luego de una semana complicada en materia económica por la caída en la cotización de los bonos de deuda soberana, la suba del dólar, el aumento del riesgo país y ante un ajetreado calendario de renovación de vencimientos de la deuda pública en pesos que tiene su próxima parada el martes 28 con $500 mil millones que vencen ese día, distintos economistas consultados por EL LIBERAL se refirieron al contexto actual.

Aldo Abram de la Fundación Libertad y Progreso (FLyP) y el ex director para el hemisferio occidental del FMI Claudio Loser fueron abordados por EL LIBERAL sobre esta temática, a la par que el economista Carlos Melconian, también dio su visión sobre este tema.

Este fin de semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que "la deuda en pesos tiene un perfil de absoluta sostenibilidad y quien diga lo contrario no tiene idea de lo que está hablando".

En este contexto, Aldo Abram respondió una serie de interrogantes al respecto:

¿Es factible que se deba reprogramar la deuda en pesos del Gobierno?

Me parece que este año es bastante difícil. No es que no haya probabilidad fundamentalmente porque el Gobierno si bien tiene restricción para financiar al Tesoro desde el Banco Central, lo cual lo obligará a tener mayor financiamiento en el mercado local de deuda, el único disponible, la realidad es que tiene ciertos instrumentos como venderle Degs (Derechos Especiales de Giro) al Central para bajar adelantos transitorios. Pero, la realidad es que no es la única forma en la cual el BCRA le puede hacer llegar financiamiento al Tesoro. También puede cancelar su deuda remunerada emitiendo y de esa forma darle crédito al mercado como para que pueda comprar los bonos del Tesoro al Gobierno. Pero, eso significa más emisión y más presión sobre el dólar, depreciación del peso, lo cual se va a notar en el mercado cambiario paralelo y en la inflación.

¿Qué efecto tendría en inflación y en dólar si se renueva solo una parte de esa deuda?

No es un tema de probabilidad cero este año que haya una reprogramación porque la situación internacional se está complicando mucho. Esto potencia la incertidumbre que genera con su gestión y sus peleas internas el propio Gobierno que ya está generando una mayor fuga de capitales. Por esta combinación: mayor fuga de ahorros e inversiones, una caída en la demanda de pesos, también del poder adquisitivo potenciada porque el Banco Central sigue emitiendo muchísimo, por ello no debería extrañar que los dólares paralelos en este momento estén en alza. Es una combinación que afecta el crédito interno y si se agravara, hacia fin de año podemos estar viendo una reprogramación.