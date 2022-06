Carlos Melconian: “La deuda en pesos era la bandera de Guzmán y ahí está, el pez por la boca muere”

21/06/2022 - 01:11 Economía

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, lanzó una fuerte advertencia sobre el gasto público y criticó al ministro de Economía en medio de la fuerte incertidumbre financiera y económica a la par que lanzó una fuerte advertencia sobre la deuda en pesos.

"Subir mucho la tasa de interés, junto con una fuerte suba de la tasa de devaluación, trata sobre si hay margen en lo financiero. Este tipo de movimientos en estos escenarios son 'aconsejables' para mantener algo de estabilidad financiera, pero en estos escenarios pueden pegar en la inflación. Llegada esta instancia, si no subís la tasa de interés ni aumentás la tasa de devaluación, no podés ponerte al frente del escenario financiero. Pero si no das esa señal, tenés el desafío de ir maniobrando esto. Por eso mantener una inflación alta y estable sin enloquecer es una artesanía", señaló.

El analista, criticó duramente al ministro de Economía, Martín Guzmán: "Esto no es como la deuda en dólares, que Guzmán pateó para adelante, ni el acuerdo con el Fondo".

La deuda en pesos es más compleja, porque cada vez que renovás, la seguís teniendo en tu campo. Le pegás de punta y vuelve. Va a ser así hasta que se lo enchufen al próximo gobierno, pero no es fácil llegar al próximo gobierno. Hace unos meses teníamos la discusión de si es mejor la deuda en dólares o en pesos, que era la bandera del ministro Guzmán. Ahí tenés la deuda en pesos ahora. El pez por la boca muere”.