La fabricación de motos, afectada por la medida del BCRA

El presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) Lino Stefanuto advirtió en diálogo con EL LIBERAL que “el cambio de reglas de juego del Banco Central afecta la continuidad del suministro de componentes” con lo cual la incipiente recuperación del sector fabricante de motovehículos se verá “muy complicado si no sacan alguna corrección o excepción” al régimen que restringió la disponibilidad de dólares para importaciones.

Cabe destacar que para fabricar una motocicleta, en promedio el 90% de sus componentes son importados. Stefanuto indicó que “había una recuperación incipiente porque de alguna forma permitían que los insumos para producir se podían pagar una vez que se embarcaba la mercadería, pero ahora no es así. Con esta nueva medida hay que pagarla 180 días después que llegó la mercadería al puerto de Buenos Aires”.

Puntualizó que esta medida supone que “el proveedor tiene que estar dispuesto a hacer la mercadería que uno le ordena, en lo cual tardará un mes o 45 días, luego tiene que esperar 2 meses el envío que es lo que puede durar el viaje desde China o 45 días como mínimo y luego de eso uno nacionaliza la mercadería y tiene que pagarle al proveedor casi 6 meses después”.

Afirmó que “si sumamos el tiempo de viaje que son como 2 meses, el tiempo de fabricación otros 2 meses prácticamente esta nueva resolución que en teoría duraría hasta el 30 de septiembre implica que habría que pagarle al proveedor entre 8 y 10 meses después de la orden de trabajo y eso es imposible”. Destacó que “nadie le va a dar 8 meses, salvo que sea de la misma empresa con lo cual prácticamente no hay ninguna posibilidad de financiarse en esa forma y no sé lo que va a pasar, si no sacan alguna corrección o excepción en un momento cercano en los próximos días, va a estar muy complicado”.