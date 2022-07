Hay artículos y rubros sin precio, pedidos suspendidos y en otros la suba no para

05/07/2022 - 01:34 Economía

“Buen dia ...por el momento queda suspendida toda venta por volumen y precios ya pactados hasta nuevo avisoà”. “Los pedidos tomados quedan pendiente de armado y facturación hasta nuevo aviso ...muchas gracias”.

“Debido a los acontecimientos de público conocimiento respecto a la situación actual, nos vemos en la obligación de no tomar pedidos ya que nuestros proveedores no tienen listas de precios. Si se necesita sí o sí la mercadería podemos ver la manera de entregar sin precio y después vemos a qué precio queda”.

Los 3 mensajes son solo una muestra de los cientos de whatsapp y mails que recibieron los comercios santiagueños de diferentes rubros de parte de sus proveedores ayer, luego del agitado fin de semana tras la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis a esa cartera.

En otros casos, fueron los comerciantes los que llamaron pero, directamente, no los atendieron.

A su vez, otro grupo de ellos recibió listas de precios con los aumentos “normales” entre 8 y 10%, como lo vienen recibiendo cada semana o cada 10 días. No descartan que pueda haber nuevas listas con más ajustes. El mes recién empieza.

“A nosotros nos suspendieron las ventas de aceite, azúcar, harina, grasa, chocolates, aditivos. No hay precio. La mayoría de los proveedores no atiende. Ningún distribuidor atiende”, señalaron desde el Centro de Industriales Panaderos local.

Agregaron que no solo se interrumpió la provisión de materias primas sino también “en todo lo que es maquinarias para panaderías han suspendido las ventas. Hay una marca líder que estaba con una promoción de 10 pagos sin interés para renovar las máquinas de las panaderías, pero ha suspendido ventas hasta nuevo aviso”.

En el caso de los materiales para construcción la situación es similar.

El propietario de una cadena de corralones señaló que “están paradas las entregas. Nadie toma pedidos, los proveedores y las fábricas no saben cómo van a trabajar.

Estimo que como ha pasado otras veces, con situaciones parecidas, van a pasar 4 ó 5 días sin que sepamos muy bien cómo nos vamos a manejar”.

Agregó que “nosotros nos resguardamos también, sobre todo con presupuestos grandes. Los chicos los tratamos de mantener, pero además hay muchas cosas que no se consiguen y no se puede tomar compromisos. En definitiva, estamos como todos los comercios con mucha incertidumbre, hay una brecha muy grande entre el dólar oficial y el paralelo de $130 y $260 y la verdad no sabemos qué va a pasar. No hay lista de precios si se quiere comprar algo en la fábrica, eso ya nos han dicho”, indicó.

Por otro lado, en el rubro automotriz, la nueva lista de precios de las unidades 0km llegó ayer. Pero estiman que no será la última.

“Ha llegado la nueva lista de precios y los aumentos van desde un 6 a 8%. Las ventas no se han frenado, seguimos vendiendo y de hecho en la mañana del lunes se han cerrado operaciones con gente que veníamos conversando y han aprovechado antes de tener los nuevos valores. Ahora, lo que sí es difícil es saber si esta lista estará hasta fin de mes o, si habrá otra más adelante”, señalaron desde una concesionaria oficial. En remedios, la nueva lista de precios que llegó fue similar a la del mes pasado. En promedio aumentaron un 6%.

El desconcierto alcanzó hasta a algunos arbolitos que venden dólar blue en distintas partes de la ciudad. De 4 de ellos, solo uno vendía el billete verde: Promedio a $270. Entre los otros 4 consultados, ninguno tenía precio de venta: “No sabemos a cuánto va a ir”, señalaron.