Suben precios del azúcar, la harina, los huevos y el café y se recortan envíos

07/07/2022 - 23:20 Economía

Hay una serie de incrementos de precios que empezaron a impactar desde esta semana en distintos productos de consumo diario de los santiagueños, a punto tal que aumentos que se venían sucediendo de a un dígito por semana ahora pasaron a dos, a la par que se mantiene en varios rubros clave la suspensión de envíos de mercadería.

Víctor Durán, propietario de una fábrica que realiza el molido, fraccionado y distribución de café en cientos de cafeterías locales, señaló que “se está acabando el stock de café en el país. Los importadores no tenemos posibilidad de traer café porque el Gobierno nacional quiere que paguemos a 180 días algo que se vende solo de contado en el mercado internacional. No quieren destinar dólares para cuestiones determinadas y cuando se acabe el stock habrá que comprar directo al productor con dólar billete, lo que significa un valor más caro y todo esto por falta de un programa económico”.

Durán señaló que “el café es un producto que no hay en el país, hay que importarlo, no es como otros que se pueden remplazar por algunos productos similares que te permiten elaborar algo parecido. El café no tiene alternativa. El café es café, no se puede hacer sintético, no se puede cultivar aquí por el clima, entonces hay que importarlo”.

Puntualizó que “ya hace unos meses venimos comprando café un 35% más caro, pero ahora a eso hay que sumarle casi un 50% -porque al no poder acceder al dólar oficial en torno a los $132 deberán comprar el dólar financiero que ronda los $290 para pagar- por eso creo que tomar un café en un bar el mes que viene va a costar entre $400 y $500”.





Huevos

Otro de los productos que aumentó de precio esta semana fueron los huevos. Por unidad, en los negocios minoristas se venden entre $25 y $30.

“Desde que ha empezado el mes habrá subido unos $1.000 el cajón de huevos y está entre los $5.500 y $5.700”, señaló Cristian Leal, propietario de una distribuidora avícola. Un cajón de huevos trae 12 maples de 30 huevos cada uno: 360 huevos en total, es decir 30 docenas.

Leal agregó que “hoy la docena está entre los $200 y $220 y el maple en $400 cuando antes del aumento estaba entre los $170 y $180. Hay mucha demanda de huevo y poca mercadería”.

El precio de la docena subió alrededor de un 20% en estos primeros días del mes.

Asimismo en los supermercados, dos grandes fábricas de papel higiénico interrumpieron los envíos de este producto. Pero pasaron nuevas listas de precios con incrementos con 20% promedio de suba.

A su vez, hay algunos distribuidores mayoristas que comunicaron a sus clientes ûquioscos, despensas, almacenes- que “por el momento no se emite listas de precios”.





Azucar y harina

Por otro lado, Juan Carlos Jorge, gerente de una distribuidora de azúcar y de insumos para panadería, señaló que en semanas anteriores a la actual los precios subían en promedio un 7% pero en esta primera semana, las alzas son de dos digitos, promedian el 20%. Además, no se está enviando mercadería. Por ejemplo, azúcar.

“Los aumentos no paran. Ahora ha aumentado el azúcar y los ingenios después de tres semanas parados , la han aumentado. El fardo de 10 kilogramos que estaba en $980 ahora ha subido a $1500 a $1600, con lo cual en los negocios de barrio el paquete se va a vender entre los $150 a $200 pero están especulando con las entregas”, indicó Juan Carlos Jorge, gerente de una distribuidora.

Agregó que “todas las otras listas de proveedores están con aumentos de entre un 5% y hasta 20% todas las industrias, en todo lo que es materia prima para panadería. Hoy de 20 industrias, 19 elaboran sus productos con azúcar o sea tiene aumentos de entre un 15 ó 20%, la azúcar es lo que mueve el motor de la industria de la panadería”. Señaló que otro producto que también aumentó es la harina.

“La harina ha subido $100, la de 3 ceros a $2.500, la bolsa de 25 kilogramos”, apuntó. Destacó que “la harina 3 ceros es la que usan las panaderías, también la de 4 ceros ha subido a $2800”.

Puntualizó que “hay empresas que han subido un 5% sus productos pero esas ponen cupos, hacen entregas reducidas”. Agregó que “los fletes también han subido mucho. Por una carga de Mendoza a Santiago estaba pagando hace poco más de un mes $130.000 y ahora pagamos $210.000, todo sube. Estos primeros días de julio han sido golpes fuertes, ya venían todas las semanas entre un 5 y 7% pero ahora nos han pasado aumentos del 10 a 20%”.

Desde el Centro de Panaderos confirmaron también la suba del azúcar: “Hace dos semanas pagábamos $90 el kilogramo ahora nos han ofrecido por mayor a $120 el kilogramo, una barbaridad ha subido”, señalaron desde la entidad.