El blue cerró en $255 y los dólares financieros en $295

08/07/2022 - 01:57 Economía

El dólar blue se mantuvo en $255, mientras que los tipos de cambio financieros siguen con la racha alcista y el contado con liquidación (CCL) llegó a $295. El dólar paralelo retrocede así $ 25 pesos luego de dispararse el lunes hasta su récord nominal del año de $280.

La brecha del blue con las cotizaciones oficiales es de 102% respecto del tipo de cambio oficial mayorista y de 91,3% en relación al minorista. La tensión cambiaria se mantiene, en medio del hermetismo sobre posibles medidas que tomará la ministra de Economía, Silvina Batakis.

Los tipos de cambio contado con liquidación y dólar MEP escalaron hasta 6,5% a nuevos máximos de $296,29 y $279,24. En esas cotizaciones impactan el aumento de los precios en pesos de acciones y bonos argentinos por encima de la suba de los mismos en dólares.

Según los operadores, el exceso de liquidez en pesos por el desarme de posiciones de bonos y el temor al riesgo y la búsqueda de cobertura en dólares impactaron en los dólares alternativo.

El dólar sin impuestos subió a $133,27. El ahorro o dólar solidario ascendió $ 0, 7 0 e n p rome d i o a $219,90. El mayorista subió $0,17 a $126,56. El BCRA vendió U$S 80 millones, con una demanda de energía que superó los U$S 170 millones. En julio, lleva vendidos U$S 638 millones.