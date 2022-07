Indican que la tensión por el dólar afecta precios y la inflación piso de julio es 7%

09/07/2022 - 06:43 Economía

Distintos economistas consultados por EL LIBERAL indicaron que la volatilidad del dólar registrada esta semana tras la renuncia el pasado sábado del ministro de Economía Martín Guzmán, junto con las medidas de restricción de acceso a los dólares para importación de distintos sectores, traerá como consecuencia una mayor inflación que se estima con un piso de 7% para este mes y que llega al 80% en la proyección hacia el final del año.

Los economistas Orlando Ferreres (OJF y Asociados), Gabriel Rubinstein (GRA consultora) y la consultora LCG trazaron un panorama complicado para la inflación de este mes y los subsiguientes, agudizado por la tensión cambiaria existente.

En primer lugar, Orlando Ferreres señaló que "la volatilidad del dólar de esta semana va a repercutir en la inflación y también en otras variables que pueden llevar la inflación a más del 5% promedio que estaba ahora".

No obstante, indicó que "no creo que suba mucho, pero va a subir". Puntualizó el analista en cuanto a la inflación que se espera para todo el año que "si bien el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) señaló una inflación esperada de un 76%, puede ser más. Nosotros calculamos un 80%".

Alertó que "es muy alto el índice de inflación que tenemos y la volatilidad del dólar que está un 130% sobre el básico oficial es una diferencia muy grande. Eso repercute mucho en la falta de insumos que no se venden o que no se pueden importar, la falta de gasoil, no por el tipo de cambio sino por la falta de producción local unida a la importación de países vecinos".

Afirmó que "tenemos un panorama económico bastante complicado en los próximos meses y por lo tanto esperamos que eso se pueda ir controlando de a poco".

Rubinstein: "Julio va a ser muy malo"

Por su parte, el economista Gabriel Rubinstein al ser consultado sobre cómo puede influir el comportamiento del dólar en la inflación, señaló que "viene influyendo muy mal, con subas muy fuertes de precio, con mucha incertidumbre con el abastecimiento. Obviamente que julio va a ser muy malo en materia de inflación. Puede ser 7, 8 ó 9%, tal vez 10%, pero va a ser malo".

Puntualizó Rubinstein que "la inflación de todo el año, para nosotros va a ser claramente por encima del 80% si las cosas comienzan a ir bien, a enderezarse, hay que ver el paquete fiscal que se presente para mejorar las expectativas de futura emisión monetaria y si hay medidas más prolijas en el término de reservas para que no haya desabastecimiento de insumos, que eso es malísimo".

"Nuestro escenario es de mayor presión inflacionaria y menor actividad"

A su vez, un informe de la consultora LCG, fundada por Martín Lousteau, fue contundente frente a lo que vendrá en la economía al afirmar que "no se espera ver una economía estabilizada para lo que resta del mandato actual".

"La inflación de julio, si bien es difícil de proyectar, difícilmente se pueda ubicar por debajo del 7%. Por lo pronto, en la primera semana del mes, el relevamiento de precios de los alimentos que hicimos marcó una suba del 2,5% semanal, con incrementos en 34% de los productos considerados", detallan desde LCG.

Los analistas de la consultora concluyeron que "nuestro escenario para los próximos meses es de una política de aumento de las restricciones para el acceso a divisas, un tipo de cambio que se mueva por detrás de los precios, mayor presión inflacionaria y menor actividad".

"La actividad empezó a mostrar signos de estancamiento y la situación social complica para continuar con el ajuste fiscal requerido para estabilizar las cuentas públicas", indicaron desde la consultora.