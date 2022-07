“Las medidas no pueden frenar el alza inflacionaria que será 80% en julio”

12/07/2022 - 12:50 Economía

El presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), Carlos Melconián consideró que las medidas anunciadas por la ministra de Economía, Silvina Batakis “no pueden frenar el alza inflacionaria” a la que consideró que en “julio trepa al 80%, que es una guarangada total”.

El economista dijo que “estamos muy cerca del abismo y hubo una tregua política” aunque estimó que “tienen que hacer muchas macanas para que el fogonazo inflacionario se espiralice”. Explicó que “el discurso moderado en medio de la frágil tregua, no alcanza porque el problema es más importante, no pueden hacer las reformas estructurales necesarias, no pueden modificar la historia”.

Aconsejó que “con este modelo, en este contexto, dentro del actual gobierno, hay que durar y llegar hasta el fin del mandato. Y el manual dice arrancá con no atrasar los precios, no atrases tarifas ni el tipo de cambio, aflojá un poquito el anclaje cambiario, andá al acuerdo con el FMI y tené un poco de paz política”.

En ese sentido aconsejó “descartarlo a José B. Gelbard que es el antimanual, porque por ahí no pasa la solución sino todo lo contrario”. Melconian subrayó que a la “gente no le interesa lo que discute la dirigencia política sino los problemas concretos que le afectan” y en ese sentido indicó que “más de la mitad de la gente en la provincia de Buenos Aires no tiene cloacas, algo tan elemental”. Amplió que “las cosas no se resuelven así como hacen los políticos y eso a la gente no le gusta”. Y le reconoció a los ciudadanos que “vienen votando con mucha coherencia en las últimas elecciones y que son los políticos los que no están a la altura de las circunstancias”. En ese sentido consideró muy importante el freno al Gobierno que puso el electorado en las elecciones parlamentarias de 2021 “porque nos llevaban a Venezuela” y la gente dijo “ahí no vamos”. El economista de la Fundación Mediterránea fue siempre crítico de la gestión de Martín Guzmán, aunque lo respetaba intelectualmente.

En ese sentido explicó que “no era una cuestión personal sino que nunca supe dónde quiso ir Guzmán”.

“El esquema de que la deuda en pesos se patea compartida por el Fondo Monetario a quienes se los dije ‘pero muchachos no hay mercado local de capitales’ y entonces le sacó emisión al Banco Central en vez de aportarle fondos” subrayó. Respecto al mercado de cambios local lo definió como “raquítico no digno de la Argentina. Fijénse que ahora el problema es la energía, me aumentó el gas, una situación muy pequeña”. En ese sentido dijo que ya había abordado el tema cuando Cristina Kirchner se refirió al “festival de importaciones” con el que la vicepresidenta criticó la salida de divisas que sufren las reservas del Banco Central.

Para el economista, dado que se trata de un nivel de importaciones propio de una economía deprimida y con controles de cambio, aún en estos niveles que ponen en problemas al frente cambiario son montos propios de un “país trabado”. “Medida como se la mida, para un país del tamaño de la Argentina -esto no es abrir la economía para que quiebren empresas- es raquítica hoy la importación en la Argentina”, dijo el especialista.