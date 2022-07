Santiago Cafiero regresa de Vietnam tras negociar la apertura para el mercado porcino y los cítricos

12/07/2022 - 13:02 Economía

El canciller Santiago Cafiero arribará esta noche al país tras su visita a Vietnam, que permitió ampliar la llegada de productos locales al país asiático y abrir el mercado porcino y de cítricos, según se informó oficialmente.



Las autoridades vietnamitas confirmaron a Cafiero "la apertura del mercado de carne de cerdo y de cítricos dulces", informó la Cancillería en un comunicado.



Desde el país asiático aseguraron que darán "celeridad a las negociaciones sanitarias, fitosanitarias y de marcos regulatorios, para avanzar con la incorporación de nuevos productos argentinos, como tecnologías de almacenamiento (silobolsas), maquinaria para la industria alimenticia y frutas".



Durante su estadía en Vietnam, Cafiero mantuvo encuentros bilaterales con las más altas autoridades de ese país, incluyendo al primer ministro, Pham Minh Chính, el canciller Bui Thanh Son y el ministro de Industria y Comercio, Nguyen Hong Dien.



Cafiero, además, trajo el compromiso del gobierno vietnamita de una visita a la Argentina de su presidente, Nguyen Xuan Phuc para el 2023, año en el que se conmemorará el cincuentenario de las relaciones diplomáticas bilaterales.



Cafiero destacó el lugar de relevancia de la Argentina en lo que se refiere al desarrollo de la minería, en particular en lo que respecta a "los proyectos de explotación de litio", en virtud del interés de la empresa vietnamita fabricante de autos, VinFast, que está trabajando en el lanzamiento de una línea de autos eléctricos.



Vietnam proyecta un crecimiento del 6% para este año, es el sexto socio comercial de nuestro país, y se consolida como un destino concreto para ampliar las exportaciones argentinas.



Los principales productos exportados desde la Argentina en 2021 fueron cereales (49,2%) y residuos de industrias alimentarias (45,1%).



En el período enero-marzo de este año las exportaciones argentinas a Vietnam fueron de US$ 637,3 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 347,7 millones.