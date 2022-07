13/07/2022 - 23:19 Economía

El economista Agustín Etchebarne de la Fundación Libertad y Progreso (FLyP) señaló a EL LIBERAL que ante la suba del dólar blue y el ensanchamiento de la brecha que “estamos en un proceso pre hiperinflacionario, entonces uno puede tener una brecha. En el caso de Venezuela la brecha cambiaria fue muy grande durante mucho tiempo, pero eso no frena la hiperinflación”.

Afirmó que “la pregunta es si se va a desatar la hiperinflación y la verdad que los procesos estos son muy complicados. Yo veo que la inflación se está acelerando, el proceso hiperinflacionario es uno donde la gente empieza a huir del dinero cada vez más rápido y eso hace caer la demanda de dinero, entonces con el mismo agujero fiscal se termina teniendo cada vez mayor canti

dad de inflación y eso es un poco lo que está empezando a ocurrir ahora”. Puntualizó que “por supuesto, estos procesos se pueden frenar. Pero, para frenarlos hay que hacer un programa convincente, serio y con apoyo político. Ahí es donde yo creo que el programa actual no tiene ni lo uno ni lo otro. Tienen buenas intenciones, pero no está claro cómo van a hacer para, por ejemplo, gastar lo que ingresa y no gastar más de lo que ingresa. Pero eso no va a ocurrir porque va a ser muy difícil de lograr frenar los apetitos de gasto cuando se está repagando menos de lo que se gasta en sueldos por ejemplo, no hay chance que eso ocurra”.