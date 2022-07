De Pablo: "Vamos hacia desdoblamiento cambiari con dolarización indirecta

19/07/2022 - 01:04 Economía

El economista Juan Carlos De Pablo, al ser consultado por una posible dolarización, consideró que esa idea "es parte de la distracción", ya que "no existe alguien creíble políticamente" que pueda llegar a hacerlo.

"Lo que quiere decir dolarizar es en realidad terminar de hacerlo" porque "si yo agarro los dólares que tenemos los argentinos y le sumo los pesos dividido por el tipo de cambio, estoy seguro de que más del 90% que tenemos son dólares", estimó.

En este sentido, el economista calificó al sistema bimonetario de "perfecto", por lo que anticipó que el desdoblamiento del tipo de cambio "es el próximo paso", aunque advirtió que tampoco se empleará por la "debilidad política" coyuntural.

"Cuando vos tenés una debilidad política, tenés que hacer cosas para aguantar", concluyó.

Por su parte el economista Carlos Melconian analizó los vaivenes del dólar que hubo durante la semana pasada y que se podrían replicar estos próximos días. "Su valor es producto y consecuencia de cosas. Cuando tenemos 20 años te matás con ver los decimales del valor del dólar, pero cuando vas creciendo y estás en un país que lleva 60 años del mismo problema, la verdad es que lo que pasó la semana pasada es irrelevante", dijo.

Para el economista, el "verdadero inconveniente" es "cómo se puede poner la piedra basal a futuro para eliminar este problema". "Nunca hubo Gobierno, ni va a haber, que pueda decir cuánto va a valer el dólar", añadió.

"Hay que dejar de tirarse piedras entre todo el mundo. Si fuiste, pero no. A mí me lo dejó fulano. El fin de semana estallaron los diarios porque se le echaba la culpa de todos los dramas a un ministro [por Martín Guzmán]. De todo esto tenemos que aprender a futuro, que no se la tienen que agarrar con el tipo que va a intentar solucionar el problema, sino que se la tienen que agarrar con los que lo hicieron", dijo Melconian.

"Este juego terminó sacando a un ministro y ahora estamos en el medio del acomodamiento de otra funcionaria que está pendiente de A, qué decisiones toma; B, cómo lo toma su propio Gobierno; y C, el devenir del acontecimiento político económico social", mencionó sobre la situación que hoy afronta Silvina Batakis.

Según el economista, ahora hay un período hasta el 10 de diciembre de 2023 que tiene que servir "para que nosotros asimilemos estos temas y que le demos la derecha al que algún día en el futuro venga a arreglar el problema de verdad".

Reconoció que frente a la normalidad que estamos viviendo y "frente a la idea de que el Gobierno no toma el toro por las astas, entonces te parece que falta un montón" para que haya novedades en el rumbo político del país.