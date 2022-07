Suba del dólar complica a toda la economía y ya se traslada a los precios

21/07/2022 - 00:49 Economía

El aumento de los dólares libres no para y ya complica a toda la economía que se maneja sin precios de referencia, creciente desabastecimiento y aumentos de cobertura para reposición.

Se estima que en los próximos días la situación empeorará para el bolsillo de los consumidores a medida que el aumento generalizado de precios se haga más visible.

La cadena de comercialización tanto a nivel industrial, mayorista como comercial opera sin precios y cada integrante determina los mismos estimando el valor de reposición futuro para no quedarse sin capital de trabajo. De ahí que hoy se escucha en la plaza comercial cada vez más seguido: "no tengo el producto" "no te puedo vender"; "te vendo con precio abierto", "te vendo a precio blue", o "remarcale un 20% por las dudas".

El dólar blue subió ayer $16 (5%) y cerró a $317, cuando el viernes pasado había concluido en $293 y a fin de junio a $239.

En lo que va del año, el dólar informal avanza $109 después de cerrar el 2021 en los $208.

Durante el año pasado, el blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).

El dólar "contado con liqui" (CCL) -operado con el Global 2030- se apreció $4,95 (+1,6%) y cerró a $309,75, con lo cual, la brecha cambiaria con el tipo de mayorista se ubicó en el 138,6%.

En tanto, el dólar MEP-también valuado con el Global 2030- trepó $5,60 (+1,9%) superando por primera los $300, al cerrar en $303,44, lo que dejó un spread del 134,5% frente al tipo de cambio oficial mayorista.En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 24 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $129,38 por unidad.

Así, el dólar turista se ubicó en $ 238.1 En el mercado de divisas oficial, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 136,10, con una suba de dos centavos en relación con el cierre. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 24 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $129,38 por unidad.

El índice S&P Merval descendió un 0,2%, en una jornada en la que las acciones de empresas argentinas (ADR) que cotizan en la Bolsa de Nueva York también operaron con tendencia negativa, con pérdidas de hasta 6,4%.

El riesgo país subió cuatro puntos básicos a 2.770 unidades. Los bonos soberanos en dólares cayeron hasta 1,9%, liderados por el AL35 y AL30. Los soberanos siguen en valores mínimos desde que salieron a cotizar a los mercados.