"Una brecha cambiaria mayor al 100% requiere dosis cada vez más potentes de ajuste"

24/07/2022 - 23:28 Economía

Un análisis de la situación económica realizado por el economista Jorge Vasconcelos del Ieral de la Fundación Mediterránea y al que accedió EL LIBERAL advirtió, tras los valores récord alcanzados durante la semana pasada por los diferentes tipos de cambio, que "una brecha cambiaria por encima del 100 % requiere dosis cada vez más potentes de ajuste" a la par que aludió a la enseñanza de octubre de 2020.

En su estudio, el economista detalló que "más allá de diferencias y semejanzas con el presente, lo que enseñó la crisis de 2020 es que, cuando se instala la desconfianza, se requiere de instrumentos potentes de política para revertir el deterioro de las expectativas".

Puntualizó que "en aquella oportunidad, al cabo de un tiempo, la brecha cambiaria perforó el umbral del 100% hasta acercarse a 65/70% hacia el segundo trimestre de 2021, en un recorrido explicado por la caída de las cotizaciones libres del dólar. En el presente, todavía no se aprecian las condiciones para lograr un punto de inflexión en la crisis gatillada el 8 de junio".

A su vez, Vasconcelos señaló que "si se pretende bosquejar un escenario de reducción de la brecha cambiaria en meses venideros, un problema es la paridad oficial, que se ubica actualmente un 22,5 % por debajo de octubre 2020".

Detalló que "al mismo tiempo, a diferencia de aquel momento, ahora la presión alcista sobre los dólares libres y la inflación es mayor, por el peso que han adquirido los intereses de las Leliq y por las intervenciones del Central, comprando deuda del gobierno en el mercado, que ha involucrado una emisión de pesos estimada en 1,15 millones desde principios de junio. Hasta que no se reconstituya la demanda genuina por bonos del Tesoro en el mercado de capitales local, esos vectores de emisión seguirán muy activos".

En este sentido, detalló que "el stock de deuda interna en pesos ha crecido en nada menos que 40,0 mil millones de dólares (al tipo de cambio oficial) desde octubre de 2020, pasando de 80,1 a 120,1 mil millones. Sin olvidar que el perfil de vencimientos se ha acortado y la demanda de dinero es cada vez más débil".

Por otro lado, agregó que "en lo que hace al contexto global, la economía mundial este año habrá de crecer la mitad de lo que lo hizo en 2021 (con alertas de recesión), mientras que la inflación global se está duplicando. Los precios de commodities han iniciado tendencia declinante y varios países de la región, caso de Chile y Brasil, empiezan a luchar por evitar una recesión. Por su parte, la tasa de interés en EE.UU. era de 0,25 % en 2020 y ahora está en trayectoria ascendente, hasta posiblemente un 4,5 % anual en 2023".

En este contexto, subrayó Vasconcelos que "al país no le conviene entrar en un escenario de default con el FMI y las autoridades parecen compartir esa visión. Entre capital e intereses, los vencimientos con el Fondo suman 5,1 mil millones de dólares en el tercer trimestre, por lo que no puede prescindirse de los desembolsos acordados para el período, del orden de los 4,2 mil millones. Por ende, los desvíos de orden fiscal, monetario y cambiario en estos meses no deberían superar ciertos límites". Destacó en este sentido que "el Gobierno de ningún modo puede enfrentar esta crisis haciendo "más de lo mismo". Se ha anunciado que el gasto público quedará supeditado a la recaudación pero, dadas las circunstancias, esta no es un ancla fiscal contundente".