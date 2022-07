Huevos y fiambres inician agosto con incremento del 20% y varios alimentos promedian alza de 8%

31/07/2022 - 01:43 Economía

"El lunes salimos con precios nuevos esta suba es más agresiva que la del mes de julio".

"Ya recibimos el informe de las futuras listas base y lista de acordados. El incremento será del 8%. Los nuevos precios caen el lunes 01/08/22. Las listas actualizadas estarán a tu disposición el día martes 02/08. Las tendrás vía mail y/o impresa".

Los mensajes, corresponden a la información que recibieron vía whatsapp diferentes propietarios de supermercados por parte de sus proveedores de diferentes marcas líderes de productos lácteos que incluyen leche, quesos, yogures, mantecas, margarinas y distribuidores de productos de almacén como fideos, arroz, yerba, harina, aceite y otros alimentos de primera necesidad.

"No sabemos cómo va a seguir la cuestión política a nivel nacional, pero en lo que son los precios, a partir del 1 de agosto ya nos han anticipado que vienen aumentos importantes de varias empresas. Una de ellas había subido 5% en julio y ahora hablan de entre un 8 y 10%", señaló Jorge, el encargado de compras de un supermercado con varias sucursales a nivel local.

Por su parte, Roberto, propietario de tres autoservicios a nivel local, indicó que "hay una empresa de lácteos cordobesa que nos está pasando listas nuevas casi cada semana. En julio en los sucesivos aumentos habrá subido un 5 ó 6% y ahora está avisando de nuevos retoques en agosto. La verdad que así se hace difícil porque el consumo está cada vez más bajo".

Esta semana, dirigentes del supermercadismo local alertaron que "en el sector sigue todo igual, nadie regulariza la entrega de mercadería. Sigue faltando lo principal y es permanente la actualización de precios".

En tanto, otro proveedor en este caso de bebidas alcohólicas y gaseosas, le comunicó a varios de sus clientes supermercadistas que en el caso de las gaseosas, "los fiados van a ser a 5 días desde el lunes, como mucho 7 días en productos como gaseosas, gancia, etc., pero la venta de vino va de contado, no se fía. Las empresas tanto Fecovita como Pritty han cortado el fiado y por los aumentos que cada 15 días suben 2 ó 3 veces, se están cortando todos los fiados. Solo a 7 días las gaseosas, que no sabemos hasta cuándo va a durar", avisó mediante un audio el representante de este proveedor.

Pero agregó, "si sigue así la situación de la inflación y el dólar -muchos productos de las gaseosas están dolarizados-, creo que vamos a empezar a trabajar de contado también en gaseosas. Por ahora se cobra a 7 días, pero en el caso de los vinos, de contado".

El huevo, +20%

Otro alimento que tuvo un nuevo incremento este fin de semana en algunos negocios y en otros entrará en vigencia desde el lunes es el huevo. El precio de la docena pasó de $250 a $300, un 20%. Por unidad en los negocios de barrio, se vende ahora a no menos de $30. El maple de 30 unidades aumentó de $600 a $700. Solo en distribuidoras mayoristas se consigue en $600. Pero en esos negocios también aumentó de $500 a $600. Anoche, al cierre de esta edición, distintos propietarios de autoservicios y supermercados recibieron un nuevo mensaje de un distribuidor líder mayorista: "Todos los fiambres suben 20%".

Mientras el Indec informará el 11/8 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que promediará el 8% , en el inicio de agosto ya hay un nuevo piso de incrementos en productos de la canasta familiar.