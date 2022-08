Se acelera suba de precios en materiales de construción y supera el 50% este año

04/08/2022 - 04:49 Economía

Los precios de los materiales para la construcción registraron en este inicio de agosto un incremento promedio del 7%, aunque en los diferentes corralones consultados, tanto pequeños como grandes, indicaron que por la multiplicidad de rubros que engloba este sector hay cambios prácticamente a diario, situación que se agudizó en los últimos 60 días, desde la renuncia del ministro Martín Guzmán y la inestabilidad del dólar.

Si bien señalan que el promedio de la suba de este mes ronda el 7%, hay materiales como el cemento que tuvieron un ajuste de casi el 20%. Pero también, según el tamaño del negocio, cambiaron las condiciones comerciales con sus proveedores. La entrega de productos se realiza ahora en algunos casos con pago adelantado, en otros al descargar la mercadería. El plazo más largo de pago es a 7 días.

"El tema de los precios es un desastre, aumentan casi a diario. No se puede vivir. Hoy la bolsa de cemento está a $1.500 al público, pero estaba hasta la semana pasada a $1.300. Las viguetas han subido de $2.900 a $3.500 en diez días", señaló Ramón Juárez, propietario de un corralón minorista en el oeste de la ciudad.

Puntualizó que hay productos que "en el mes han aumentado como 3 ó 4 veces. Desde que se ha armado todo el desbarajuste del aumento del dólar, hay proveedores que no mandan mercadería ni lista de precios. No hay plazos de financiación, está todo muy raro. Hay proveedores con los que trabajamos hace 20 años y hoy nos piden pagar antes para que nos manden la mercadería".

Detalló que "estos días hemos dejado de pedir mercadería por esta situación. Pero hay productos que han aumentado muchísimo. Por ejemplo la pintura asfáltica de 18 litros sale $12.000, cuando estaba a $6.000 hace un par de meses. El metro de chapa cuesta $2.700, cuando estaba a $2.000. Hay mucha incertidumbre y con este nivel de aumentos lo que he vendido en la última semana ya no me alcanza para volver a comprar la misma mercadería".

"Hoy estamos tratando de seguir de la forma que podamos. Porque este nivel de aumentos te va comiendo de a poco. Pero siempre tratamos de vender algo, lo suficiente como para subsistir", indicó.

Puntualizó que "el ladrillo común hoy se vende a $20.000 las mil unidades, cuando estaba en unos $16.000. Y el cerámico de la medida del 12, un palet sale $17.500, cuando estaba hace un mes en unos $14.500".

Desde otro corralón mayorista, que trabaja con otros más pequeños y con obras de empresas, señalaron que "todos los meses vienen subiendo los precios en forma generalizada, entre un 6 ó 7%, pero con la particularidad que en algunos subrubros en vez de ser mensuales, los aumentos son cada 25 días, pero estas 4 últimas semanas, desde que asumió Batakis en lugar de Guzmán, los aumentos han sido casi diarios porque muchos de los insumos de este sector llevan un precio atado al dólar", indicaron.

Abel, propietario del negocio remarcó que "todo ha subido: tubos plásticos, grifería, cerámicos, ladrillos, en estos últimos 45 días todo ha subido casi un 20%".

Destacó que hay productos como el ladrillo cerámico en el cual la suba interanual llega al 80% mientras que a nivel general, el incremento acumulado desde enero hasta este mes se ubica entre el 48 al 50%.