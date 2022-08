Se disparan proyecciones de inflación y caen fuerte reservas del Banco Central

05/08/2022 - 23:45 Economía

Los movimientos en el Ministerio de Economía desde el 3 de julio que renunció Martín Guzmán, el fugaz paso de Silvina Batakis y la reciente asunción de Sergio Massa dispararon las expectativas de inflación a más de 90% para 2022. Este resultado es 14,2 puntos superior a la medición anterior y refleja la escalada de precios que se produjo durante un mes dominado por la incertidumbre acerca de la conducción económica.

La proyección de 90,2% corresponde al resultado de Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora todos los meses el Banco Central. En esta oportunidad la muestra se compuso de 39 participantes, entre quienes se cuentan 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras de Argentina.

Los datos fueron recogidos entre el 27 y 29 de julio cuando ya circulaba el rumor sobre la dimisión de Batakis y el nombramiento de Sergio Massa. Si bien para el conjunto de los agentes económicos intervinientes la inflación de 2022 será de 90,2%, existe un dato más preocupante: las 10 consultoras que presentan los mejores resultados apuntaron que llegará a 94,7%.

Contener la inflación y su impacto en el programa vigente con el FMI será uno de los temas que Sergio Massa tratará durante el viaje que proyecta para la tercera semana de agosto. Al abrir la muestra se observa que los analistas estimaron que la suba de precios de julio fue de 7,5%, y calculan que la de agosto estará en 6%. Para el último cuatrimestre se moverá levemente por encima del 5%.

En tanto, para la inflación núcleo (se elimina la volatilidad de bienes y servicios del comportamiento estacional y regulados) se proyecta un alza de 90,5%. Respecto d e l t i p o d e cambio, el mercado cree que la devaluación acumulada del mes será del orden de 5,5% al pasar de $ 128,45 a $ 135,49.

Con relación a las proyecciones de crecimiento del PIB los analistas aguardan una expansión de 3.4%, con un leve avance de 0,2 puntos con relación a la medición anterior. Por otra parte, el Banco Central terminó su participación en el mercado de cambios este viernes con ventas por U$S 95 millones, para totalizar en los primeros días de agosto cerca de U$S 700 millones de ventas netas en el mercado.

En las últimas ocho ruedas, el BCRA acumuló ventas netas por U$S 1.055 millones, en la racha negativa más amplia en dos años, cuando a lo largo de 17 ruedas de negocios el Central se desprendió de U$S 1.551 millones entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre de 2020. El retroceso llegó a casi U$S 5.500 millones en los últimos 35 días.