Economista alerta por la caída de reservas del BCRA

La sangría de reservas del Banco Central, que se ve obligado a vender unos U$S 100 millones por día en el mercado de cambios, "va a terminar en una devaluación", advirtió el economista Fernando Marull.

"Ya tenemos niveles preocupantes con las reservas. Desde que empezó agosto, el Banco Central está vendiendo unos U$S 100 millones por día, pero el campo está liquidando alrededor de U$S 170 millones diarios. Es decir: ni el campo liquidando ni el Central poniendo dólares alcanza" para sostener las reservas", sostuvo el analista.

Advirtió que "se están yendo dólares y el Banco Central no tiene reacción. La dinámica de vender U$S 100 millones por día termina en una devaluación del dólar oficial".

Sin embargo, el economista consideró que el Gobierno "aún tiene herramientas para postergar una devaluación, pero creo que Sergio Massa haya asumido y no haya cambiado al presidente del Banco Central es una mala señal".

El titular de la consultora FMyA señaló, además, que en los últimos días "ya hubo señales de corte fiscal con algún tipo de ajuste de tarifas; en el frente monetario también hubo medidas pero hasta ahora, no hay señales con respecto al dólar oficial y las reservas. Si esto sigue así termina mal".

Según datos oficiales, las reservas internacionales del Banco Central cayeron en U$S 1.085 millones en lo que va de agosto, y quedaron el lunes en U$S 37.155 millones, cuando el último día de julio ascendían a U$S 38.240 millones. Las ventas diarias que debe realizar el BCRA para evitar una devaluación acelerada y las importaciones de energía explican la caída de esas variables.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, salió a minimizar el debate sobre la cantidad de reservas de la entidad y aseguró que "tuvimos niveles más bajos que éstos y pudimos afrontar la situación".

"Ya desde el segundo semestre de 2020 vienen diciendo que vamos a tener dificultades para pagar nuestras obligaciones externas. Pero tuvimos niveles de reservas más bajos que éstos y pudimos afrontar la situación. Lo mismo va a ocurrir en los próximos meses", afirmó.