Claudio Loser: "La situación empeora, la inflación de la Argentina está entre las más altas del mundo"

14/08/2022 - 03:45 Economía

El economista argentino Claudio Loser, ex director del departamento para el Hemisferio Occidental del FMI y presidente y director ejecutivo del Centennial Group para Latinoamérica, brindó su perspectiva sobre la economía argentina, luego de que esta semana se conociera el dato de inflación más alto del año que fue de 7,4%.

En este contexto, el analista sostuvo que "la situación empeora. Es la tasa de inflación más alta de América y está entre las más altas del mundo" y señaló que si el motivo de esta alza inflacionaria fuera por "los ajustes tarifarios, sería comprensible".

No obstante, "la excusa de que se devalúa el tipo de cambio oficial, no existe. Así que realmente hay un empeoramiento fuerte de la situación".

Puntualizó que en este escenario, "con las finanzas públicas debilitándose y el tipo de cambio atrasado es muy difícil prever una recuperación fácil".

Loser también analizó cuánto puede incidir la figura del nuevo ministro de Economía Sergio Massa, con un alto perfil político más que técnico, en esa repartición clave e indicó que "Massa por sí solo no cambia las cosas". Y utilizó una analogía médica para describir la situación de la economía: "Aunque el doctor sea diferente, la enfermedad es la misma".

Agregó que "Massa no va a convencer a la gente con palabras, sólo con acciones concretas. No hay gente milagrosa". En este sentido subrayó que "debe cumplirse algo parecido al plan con el FMI, ajustado por la realidad actual".

Por otro lado y en cuanto a algunas medidas que empezó a adoptar el Gobierno para tratar de dar señales contra la suba inflacionaria como la decisión de subir la tasa de interés, Loser sostuvo que son un aliciente, pero que no se deben adoptar en soledad sin compañía de otras iniciativas.

"Las mayores tasas de interés ayudan, pero no por sí solas. Estoy de acuerdo que hace falta un plan integral. Medidas aleatorias y no coordinadas no ayudan en sustancia", destacó el economista.

Destacó que la aplicación de un plan coordinado e integral para frenar la suba inflacionaria no es una iniciativa sin fundamento, ya que "esa es la experiencia nacional y mundial".

Enfatizó el economista que "deben respetarse las reglas de la economía, igual que las de la física. No se puede negar la existencia de la ley de gravedad". Y en este sentido afirmó que "en términos económicos, si no hay un esquema coherente, se derrumba el sistema".

Otra alerta

Hace unas semanas, otro exdirector del FMI, Alejandro Werner, también alertó sobre la situación inflacionaria. "Hay mucha preocupación por las perspectivas de la economía argentina" debido a que "hace tres años que no vemos un programa que refleje cómo el Gobierno va a buscar restablecer el orden macroeconómico y cómo va a sentar las bases, la parte microeconómica, para generar incentivos para la inversión y el empleo".

"Parecía que el Gobierno apostaba a que los problemas pasaban por reestructurar la deuda y se dieron cuenta de que la deuda era más un síntoma que la causa fundamental del problema", señaló el economista.