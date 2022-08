Mercados menos alterados desde el arribo de Massa a Economía

20/08/2022 - 12:49 Economía

"El mercado se anticipa", es la frase de cabecera de los asesores bursátiles. Con esta mirada la calma y expectativa del mercado en estas tres primeras semanas del ministro Sergio Massa, son una señal contundente de la apuesta a que la ruta económica puede comenzar a tener una dirección.

Luego de la crisis de Gabinete que llevó a la renuncia de dos ministros de Economía en apenas un mes, la llegada de Sergio Massa al Gobierno busca dejar atrás el escenario de falta de rumbo que se observaba a fines de julio cuando el dólar blue no tenía freno.

Esta semana, el índice S&P Merval cerró 27% arriba del mínimo que supo tocar el mes pasado. Al tener en cuenta estos dos años y medio de gestión de Alberto Fernández, los analistas hablan de un retroceso del 6% en los papeles argentinos.

El rebote en las acciones locales medidas en dólares y el retroceso del dólar blue, que supo alcanzar los 350 pesos los últimos días de julio son algunas señales. En cuanto a los papeles en Wall Street, recuperaron casi 20% de sus pérdidas.

Gustavo Neffa, de Research for Traders, se mostró expectante al graficar este momento del mercado y lo definió como un "rebote fuerte, seguro", aunque sin dejar de lado la cautela: "Tuviste un Merval en dólares en niveles de los US$ 330 y ahora estamos en los US$ 430. Pero en estos valores estamos, por ejemplo, en los mismos niveles en los que estábamos en 2005″, precisó.

El índice líder de la Bolsa porteña es otro punto que muestra signos de recuperación pese a estar muy lejos de sus máximos. Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), sostiene que "al medirlo en la divisa norteamericana, el índice se encuentra más cerca de sus mínimos históricos que de sus máximos. De cualquier manera, en lo que va del año registra una ganancia de 9% con 37 puntos que lo separan de su valor de cierre del 2021″.

“Es todavía un mercado para comprar, sobre todo si pensamos que se compra con pesos que todo el mundo se está sacando de encima. En pesos, el Merval no para de ganarle a la inflación. Y en dólares, aunque las ganancias se acotan, tiene mejor rendimiento poner pesos en acciones que en dólares billete”, analizó por su parte Jorge Fedio, de Clave Bursátil.