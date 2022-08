La cotización del dólar libre asciende a 297 pesos

23/08/2022 - 13:49 Economía

Este martes 23 de agosto, el dólar libre es negociado con una suba de cinco pesos, a $297 para la venta. En agosto, el billete es operado con ganancia de un peso desde los $296 del cierre de julio.

También son operados en alza los dólares negociados a través de activos bursátiles.

El “contado con liquidación” llegó a pactarse a $312, mientras que a través del bono Global 30 (GD30C) sube pasadas las 13:30 horas a 304 pesos. El dólar MEP es pactado a 291 pesos.

El dólar en el mercado mayorista asciende 28 centavos, a 136,92 pesos. La brecha cambiaria con el “blue” se ubica en el 116,9 por ciento.

“La política de Massa es no hacer un plan, sino dar una noticia por día. No veo ningún cambio, es más de lo mismo. No se están tomando medidas que sean consistentes entre sí. No hay un plan integral, que ataque los problemas perentorios que tiene nuestra economía que son cinco, la inflación, el déficit fiscal, la escasez de reservas, el tipo de cambio atrasado y una emisión descontrolada que ahora está un poco más detenida. Todas las medidas que se están anunciando no hay nada en concreto para reducir el gasto público”, sostuvo el economista Luis Palma Cané.

“De todo este vendaval de medidas anunciadas, en concreto respecto al principal problemas del gasto público no existe nada en concreto. Lo que se ve es que no hay rumbo, no hay rumbo en política internacional, no hay rumbo en política económica”, continuó.

Aún después de haber anotado ocho sesiones consecutivas con compras netas por su intervención cambiaria, el Banco Central mantiene en el transcurso de agosto ventas netas en el mercado interbancario por unos 560 millones de dólares.

La entidad monetaria afronta un 2022 que vuelve a positivo en la plaza cambiaria con compra netas por USD 47 millones, aunque este monto representa apenas el 0,6% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos USD 7.451 millones al 22 de agosto de 2021.