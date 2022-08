La agroindustria generó ingresos récord de U$S 31 mil M. por exportaciones el primer semestre

24/08/2022 - 02:58 Economía

Las cadenas agroindustriales generaron un ingreso de divisas de U$S 31 mil millones de dólares en este primer semestre, el registro más alto de la historia y un 21% más que el primer semestre 2021, indicó un reporte de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (Fada) al que tuvo acceso EL LIBERAL.

El economista de Fada, David Miazzo, señaló que "esto demuestra que no faltan dólares, de hecho, han ingresado dólares como nunca antes en la historia. Sino que sobran pesos en un contexto de emisión monetaria, cepo cambiario y tipo de cambio oficial atrasado".

El informe destacó que "este monitoreo semestral permite ver los movimientos de los distintos complejos exportadores a lo largo del tiempo. Desde la última edición, es posible ver que 8 complejos se destacan por haber aumentado sus exportaciones en dólares: trigo (105%), cebada (72%), girasol (62%), legumbres (55%), limón (44%), lácteo (38%), maíz (27%) y avícola (22%)".

Puntualizó que "la producción agropecuaria se origina en las provincias, por lo que, dado que los Derechos de Exportación provocan que los productores de las provincias perciban menos ingresos, esto se traduce en menores recursos que llegan al interior productivo, y que impacta en un menor nivel de gasto e inversión a nivel regional, con los efectos que esto genera sobre la actividad y el empleo de los pueblos y ciudades a nivel federal".

Señaló el trabajo realizado por Miazzo y el equipo de economistas de Fada, entre ellos la economista Nicole Pisani Claro, "durante los primeros 6 meses de 2022, Afip recaudó un total de U$S 5.684 millones en concepto de derechos de exportación. Las cadenas agroindustriales representaron el 94% con un total de 5,3 millones de dólares. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 92%, seguido por las economías regionales 2%, carnes 4%, lácteos 1% y el resto un 2%".

"Por ejemplo, considerando el aporte de derechos de exportación en soja, maíz y trigo, una provincia como Buenos Aires pierde ingresos por U$S 1.479 M., Córdoba U$S 1.322 M. y Santa Fe U$S 868 M.. Santiago del Estero U$S 345 M. y Entre Ríos U$S 211 M.", explicó Pisani Claro.

Destacó que "en el mundo hay alrededor de 195 países y Argentina le exporta productos agroindustriales a más de 170. Este semestre tuvimos un récord histórico de ingreso de divisas agro, 21% más que el primer semestre de 2021. Estos datos son un faro que indica las enormes potencialidades que tenemos como país", afirmó la economista de Fada. Puntualizó que "esto es bueno para cada uno de los argentinos. ¿Por qué? Porque esos dólares sirven para comprar lo que no producimos, evitar crisis, generar empleo y ayudar al Estado a brindar mejores servicios", concluyó.

En 3 datos

* 70% de las exportaciones del país provienen de la agroindustria.

* 7 de cada 10 dólares los generan las cadenas agroindustriales que exportan.

* 5.300 M. de dólares aportaron las cadenas agroindustriales en Derechos de Exportación el 1º semestre de 2022.