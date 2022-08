Etchebarne: “Hay una tensa calma, pero con patas muy flojitas, porque los problemas que hay son muy serios”

27/08/2022 - 04:44 Economía

El economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, se refirió a la situación actual del escenario económico y financiero desde la llegada al Ministerio de Economía de Sergio Massa e indicó que en estas últimas dos semanas pese a los últimos vaivenes políticos de esta semana, "hay una tensa calma que tiene patas muy flojitas porque los problemas que tiene la Argentina son realmente serios".

Etchebarne, indicó que "con la llegada de Massa hubo mayor tranquilidad política. Hay que ver el despelote político con lo que está diciendo el presidente (Alberto Fernández) y demás y sin embargo hay cierta calma tensa".

Puntualizó que "también cambió un poco con el viceministro que es Gabriel Rubinstein. Cuando llegó Silvina Batakis –predecesora de Massa- nosotros decíamos que no tenía ninguna chance de generar ningún tipo de estabilidad. Pero ahora se generó una especie de tensa calma, pero esa tensa calma que estamos observando es muy flojita. Tiene patas muy flojitas porque los problemas de la Argentina son realmente serios y a mi juicio el establishment de la Argentina no está dispuesto a hacer las reformas necesarias para evitar la crisis".

En este sentido, indicó que "hay que pensar un solo dato: el BCRA tiene una deuda remunerada que viene creciendo a un ritmo fenomenal y ya es el 160% de la base monetaria. Es decir, todos los billetes y monedas que hay en la Argentina, la deuda que tiene el BCRA es de 1,6 veces por cada peso. Eso significa que a eso hay que sumarle una tasa de interés que paga ahora del 95% que le generó una pequeña calma en los mercados de cambio, pero a un costo enorme que es el famoso "carry trade" tasas del 95% con 160% de deuda implica 151% de emisión monetaria nada más que para pagar los intereses de un año".

El economista agregó no obstante que "son pocas cosas lo que se está haciendo, porque se está haciendo algún ajuste fiscal con un fuerte esfuerzo del sector privado porque recordemos que es un anticipo de impuestos (Ganancias) que es esfuerzo del sector privado, un aumento de tarifas que es otro esfuerzo del sector privado y un pequeño esfuerzo del sector público. Pero ¿alcanza eso? De ninguna manera".

Puntualizó que "necesitamos un esquema de reformas estructurales muy profundas y ahí es donde le veo la pata floja, no veo nada que me indique que están pensando en hacer cosas serias, profundas, que cambien la Argentina. Lo que no comprendieron es que el sistema económico argentino está totalmente agotado".

Destacó que "éste es un año muy bueno para la Argentina desde el punto de vista internacional. Es un año de viento de cola, es un año que con todo lo que nos está pasando, la Argentina crece. No sé si va a seguir creciendo porque es tan complejo el esquema financiero que estamos atravesando que, probablemente, vamos a volver a la estanflación y probablemente vamos a ir a una devaluación pero es un año que con la guerra de Ucrania que es tan terrible, para la Argentina es buena porque los precios de las exportaciones están muy altos".

Con respecto a la evolución de la inflación hasta fin de año, sostuvo que "probablemente va estar cerca del 6% mensual y hablar de eso es una locura. La inflación va a terminar arriba del 90% este año y creemos que vamos a ir a los tres dígitos si hay una megadevaluación, porque va a haber una aceleración inflacionaria. Entonces, hay un problema muy serio que no los veo encarando este problema al nivel que lo tienen que hacer".