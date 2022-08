Por aumento de insumos, panaderos perfilan un nuevo aumento en el pan

27/08/2022 - 04:48 Economía

La semana próxima podría definirse un nuevo reajuste en el precio del pan ya que las panaderías dejaron de recibir la harina subsidiada a la que accedían en estos últimos meses y sus proveedores, reajustaron los precios en el orden de un 5% de esta materia prima pero, además, los panaderos señalan un creciente aumentos de costos en otros insumos lo que llevaría por encima de los $340 el kilogramo de pan.

"Los molinos han subido el precio de la harina subsidiada que no están entregando. Pero además todos los días suben de precio las materias primas y otros insumos para las panaderías. No sabemos qué determinación se irá a tomar con el precio del pan el lunes, cuando se reúna la Faipa (Federación de Panaderos) si subirán el precio del pan o fijarán una nueva fecha límite para que el Gobierno los convoque para ver si se puede acordar algo para que no haya aumentos", indicaron desde el Centro de Panaderos local.

"En la harina subsidiada además de no entregar, han subido el precio a $2.040, y la harina normal está en $2.200", apuntaron.