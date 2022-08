Indican calma transitoria en el dólar, estancamiento e inflación de 90 a 100%

27/08/2022 - 23:53 Economía

Tres economistas convocados por EL LIBERAL respondieron a diferentes interrogantes respecto del escenario económico planteado tras la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía a inicios de este mes, y coincidieron que si bien se tomaron algunas medidas de contención del gasto público, la suba inflacionaria no se disipó a punto tal que prevén un cierre de este año entre 96 y 100% en diciembre.

Los economistas Jorge Colina (Idesa), Orlando Ferreres (OJF) y Víctor Beker (Cene/UB) respondieron sobre el dólar, si es factible el retorno de la inestabilidad cambiaria, si hay un menor avance de la inflación y qué factores incidirán en lo inmediato en este contexto.

En primer término, Jorge Colina señaló que “esta calma que se vive en el mercado ûrespecto de junio y julio- se explica porque desde que asumió Massa no se emitió más dinero para el Tesoro. Pero eso no significa que el Tesoro esté equilibrado y no necesite más emisión monetaria. Lo que pasa es que el Gobierno pospuso un montón de pagos y por ahora no se necesita emisión monetaria, pero luego va a volver la necesidad de emisión. Y cuando vuelva esa emisión, va a volver la inestabilidad”.

A su vez, consultado respecto de si estas medidas generan un menor avance de la inflación, apuntó que “no hay un menor avance de la inflación. De hecho, la inflación se está acelerando. El relevamiento de expectativas de mercado que hace el BCRA entre las principales consultoras da que en diciembre va a haber una inflación del 90% anual, pero ellos asumen que la inflación mensual va a ir disminuyendo. Sin embargo, si se mantiene en 6% mensual la inflación anual en diciembre va a ser del 100%”.

En cuanto a la consulta respecto de los factores que podrían incidir en forma inmediata en el escenario actual, sostuvo que “en lo inmediato va a incidir la renovación de deuda y cómo se financia el déficit fiscal de agosto y de septiembre. Massa aspira a financiarlo desde el mercado para no emitir. Pero si no le alcanza, va a tener que emitir y otra vez vuelve la inestabilidad”.





Ferreres

Por su parte, Orlando Ferreres señaló que “en estas últimas semanas hay una mayor calma en los precios del dólar blue y del MEP, creo que la inestabilidad de junio y julio no va a volver. Pero tampoco se va a sostener esta situación por todo el tiempo, porque para eso se requeriría hacer un ajuste del tipo de cambio oficial que por ahora no se ve que vaya a ocurrir”.

En cuanto a la situación inflacionaria, agregó que “para agosto calculamos una inflación en el orden del 6,5%, lo que sigue siendo muy alta.

Quizás afloje en septiembre, pero va a seguir siendo alta en todo el tiempo y va a terminar el año en 96%”. A su vez, con respecto a la situación de la actividad económica, indicó que “evidentemente la actividad económica no está andando bien.

Está estancada desde el punto de vista sin estacionalidad, corrigiendo por estacionalidad da una baja de actividad económica por ejemplo la industrial de 0,9% en julio que es el último mes que tenemos medido”. Añadió que “se está manteniendo la situación bastante compleja de la actividad, creciendo 3,5 anual pero todo como consecuencia del arrastre estadístico del año pasado que ya dio 10,4% y eso arrastra 3 ó 4% para el año siguiente pero ahora, desestacionalizado, estamos como estábamos en enero”.









Beker

Por su parte, Víctor Beker director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la UB, señaló que la mayor calma en el mercado cambiario desde que asumió Massa, obedece “a que el ministro no sólo ratificó la decisión de cumplir el acuerdo con el FMI sino que adoptó medidas en tal dirección: anunció que el Banco Central no financiará el déficit fiscal de acá a fin de año; dispuso el congelamiento de vacantes en el sector público; puso en marcha el ajuste de tarifas de los servicios públicos y recortó partidas en Educación, Salud Pública, Transporte, Obras Públicas y Desarrollo Territorial, dando credibilidad a dicho compromiso”.

A su vez, con respecto a la inflación, indicó que “la coyuntura económica en Argentina está fuertemente influida por los factores políticos. Si bien éstos han jugado por ahora a favor de la gestión del flamante ministro quitando el foco de la economía, habrá que ver qué sucede en el futuro”.

En cuanto a si esta situación es sostenible, añadió que “los pasos dados son necesarios pero insuficientes para hacer frente a una inflación de la envergadura de la que afecta a la Argentina. Más allá de las fluctuaciones en el índice de un mes al otro, se requiere un plan integral de ataque a la misma si se pretende bajarla significativamente”.