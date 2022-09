La industria enfrenta un escenario de deterioro y estancamiento este año

02/09/2022 - 01:24 Economía

Cuatro economistas consultados por EL LIBERAL para diagnosticar la situación en la cual el sector industrial llega a esta nueva celebración del Día de la Industria, coincidieron en que si bien hay una recuperación, la misma es contra niveles muy bajos de años previos, pero que además, es muy heterogénea mientras que los meses venideros se perfilan con un fuerte deterioro de la actividad y con un mayor riesgo de estancamiento por las limitaciones para importar insumos, entre otros factores.

Los analistas Jorge Colina (Idesa), Orlando Ferreres (OJF), Natacha Izquierdo (Abeceb) y Santiago Casas (Flyp) destacaron las dificultades que deberá afrontar el sector manufacturero en este segundo semestre con fuertes limitaciones.





“No hay nada para festejar”

El economista director de Idesa, Jorge Colina, indicó a EL LIBERAL que la actividad industrial “superó los niveles pre pandemia y está un poquito por arriba del 2018, con lo cual habría superado también la crisis cambiaria del 2018, pero hay que destacar que en el 2018 llegó con un nivel bajo”.

Detalló que sectores con caídas pronunciadas son “el textil y otros tipo de maquinarias, mientras que lo que más crece es alimentos porque ahí está la agroindustria y maquinaria agrícola, porque es el campo el que está traccionando la industria, mientras está estancado el sector automotores”. Puntualizó que si bien se celebra hoy el Día de la Industria, “en este país no hay nada para festejar, porque la industria está recuperada con respecto de 2018 pero por entonces este sector ya estaba en crisis, entonces el gran problema es la inflación que hace que el costo del financiamiento sea muy alto, sea imposible y la carga impositiva del Estado nacional, provincial y municipal ya se volvió antiindustrializadora”.





“No se puede esperar avances del sector”

El economista Orlando Ferreres, indicó a EL LIBERAL que “no se puede esperar mucho optimismo por el futuro del crecimiento de la industria manufacturera. Si bien ha crecido bastante comparando las cifras anuales (mismo mes del año anterior) otra situación es la de las cifras mensuales desestacionalizada que van a dar un crecimiento muy bajo con resultado del año, alrededor del 4%. Estamos ahora como en el periodo de pre pandemia pero sin crecimiento significativo a nivel mensual”. Puntualizó que una de las limitantes es el cepo al dólar que impide acceder a insumos importados: “El cepo al dólar proviene de la falta de realidad del dólar oficial. Para ajustar éste, habría que realizar un gran ajuste fiscal que llevaría implícito un cambio de las condiciones monetarias( tasas, préstamos, emisión)”.





“Hay condiciones para un estancamiento de la actividad”

La economista de abeceb. com, Natacha Izquierdo, señaló a EL LIBERAL que “en el primer semestre de este año el IPI (Indice de Producción Industrial) general muestra una variación interanual positiva del 5.9% en un contexto de alza de costos de insumos, dificultad de importación, tensiones globales por insumos difundidos y alza inflacionaria”.

Agregó que “al final del año, las proyecciones lo ubican en +1.6% porque se sostendrán las condiciones para un estancamiento de la actividad y el crecimiento será empujado por el arrastre. El riesgo de baja a nivel agregado hacia el último cuarto trimestre del año se explica en parte por las limitaciones productivas ante las dificultades de acceso a insumos.

Se superaron los niveles pre pandemia pero aun estaría -3% comparado con 2017, último mejor año de los últimos cinco”.





“Mayor riesgo de estancamiento por restricciones para importar”

Santiago Casas, economista de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que la industria en el primer trimestre superó la pandemia y su actividad volvió a niveles similares a los de 2017. Pero “la evolución por sectores es muy heterogénea. Entre los de mayor dinamismo están la refinación de combustibles y el de aquellos sectores más dependientes de la protección comercial”.

En cambio, “aparecen con mayor riesgos de estancamiento en el corto plazo los sectores más dependientes de los insumos importados, como el automotriz y de autopartes, y los dependientes de la exportación. Esto debido a la política de administración comercial y de atraso artificial del tipo de cambio real que viene llevando adelante el BCRA”. En este punto, agregó que “las restricciones para importar insumos productivos es algo que preocupa a casi toda la industria. Prácticamente no existen sectores que no utilicen insumos importados, o que tengan un componente importado. A medida que los dólares destinados para la compra de insumos sean cada vez más escasos, las industrias de menor prioridad para los intereses del gobierno no podrán comprarlos del exterior y verán que su negocio está comprometido”.