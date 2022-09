Una abogada cuenta cómo cambió los códigos por la programación

04/09/2022 - 00:48 Economía

¿Cómo fue que decidiste estudiar programación ya teniendo una profesión como la de abogada?

Decidí estudiar programación en el momento en el que me sentí un poco frustrada con mi profesión de abogada. Muchas veces sentía que mi día no era productivo, que el trabajo repetitivo que necesariamente tenía que hacer me quitaba mucho tiempo y fue ahí cuando me di cuenta que pasaba mucho tiempo intentando resolver problemas para los cuales había solución, pero que si solo quedaba en ideas no tenía mucho sentido. El día que tomé la decisión de hacer este cambio estaba con muchas dudas y miedos. Era dejar algo tan valioso como un trabajo con lo que ello significaba en un momento difícil como la pandemia. También significaba no tener ingresos durante un tiempo que no sabía con precisión cuál era.

¿Cuánto tiempo le lleva a alguien que no tenía conocimiento el aprender a programar?

Depende de cada uno. En mi caso, no tenía experiencia en programación. Sabía cuál era el resultado que podía obtener programando (las aplicaciones web o mobiles), pero no sabía qué era en sí programar. Me tomó 5 meses, entre 8 y 10 horas al dia, incluyendo sábados y mañanas del domingo. Ahora desarrollo software para abogados, resuelvo necesidades y facilito el trabajo de los abogados plasmando mis ideas.

¿Hoy cuál es la demanda y de qué tipo de programadores que tiene el mercado?

La demanda es muchísima, faltan programadores. Llegue a tener entre 5 y 7 entrevistas de trabajo en la semana. Nunca pensé que lo difícil de conseguir trabajo podría ser elegir dónde trabajar. Hay distintos tipos de programadores y roles, los principales son: Frontend Development: es el que se encarga de desarrollar la parte de la aplicación con la que interactúa el usuario, la parte visual. Su trabajo está relacionado a la interfaz y experiencia del usuario y la forma en la que él interacciona con ella. Backend Development: desarrollan la parte de la aplicación que el usuario no puede ver. Trabaja en la lógica funcional y su implementación, logrando escalabilidad, seguridad y rendimiento de una aplicación. Full Stack Development: Trabaja en ambos aspectos de una aplicación tanto como Frontend y Backend. Es un perfil técnico muy completo, por lo que la demanda laboral es muy alta.

¿Cómo son los salarios en el sector?

El salario para un Programador Junior ( de 0 a 2 años de experiencia) en un rango promedio es aproximadamente en U$S 700 a U$S 2.000, esto dependiendo de si trabajas para una empresa Argentina o en Estados Unidos. Para formarse cada vez hay más academias que ofrecen bootcamp online, algunos de ellos son: Henry, Platzi y también hay otras plataformas como CoderHouse y Digital House.