Pronostican una inflación sostenida, dólar alto y recesión este año y en 2023

Mientras el Gobierno busca estabilizar la economía tras los desequilibrios en el dólar que emergieron en Julio, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, se mostró "pesimista" con sus expectativas y dio un duro diagnóstico sobre el futuro del país en términos de inflación e indicó que, en el mejor escenario estará en un 100% anual en 2023, pero sin crecimiento y "en el mejor de los casos, estancamiento".

"Mi pronóstico es que si mantienen un ritmo de devaluación en el dólar oficial que acompañe a la inflación, cumplen con las metas con el FMI y además logran acumular reservas, van a poder estabilizar la inflación al 6% mensual", aseguró Cavallo.

Agregó luego que "una inflación de alrededor del 6% mensual, significa un 100% anual. Eso seguiría siendo la mejor realidad que pueden conseguir para el año que viene. Yo no soy optimista para nada. Vamos a seguir en una situación parecida a la actual y no creo que haya crecimiento. En el mejor de los casos habrá estancamiento".

El diagnóstico de Cavallo surgió esta semana luego que el ministro de Economía Sergio Massa decidiera avanzar en un mayor desdoblamiento cambiario al crear un "dólar soja" por un mes. Para el ex ministro Cavallo son medidas insuficientes.

"Sería mejor avanzar hacia una estructura fiscal más estricta –ajuste del gasto público-, como propone Rubinstein (viceministro de Economía), que decía que había que ir a déficit primario 0, pero obviamente ese aspecto no se va a cumplir", sostuvo.

Cavallo también dijo que "un salto discreto en el dólar no tiene sentido si no se va a una unificación", porque aseguró que las expectativas pueden "empeorar" si solo se devalúa el dólar oficial, aunque consideró que la divisa "está cara en todos sus valores".

"No soy optimista para nada. En materia de crecimiento no creo que haya el año que viene, espero estancamiento", adelantó y agregó que "todo esto puede terminar muy mal, pero espero que no suceda, que llegue al final de su mandato sin un descalabro total". Adelantó que si el Gobierno realiza los ajustes "por lo menos van a evitar un descalabro total, la hiperinflación, aunque igual no está descartado".

Di Stéfano

Por su parte, el analista económico Salvador Di Stéfano, advirtió por un fracaso de la medida del dólar soja a $200 y alertó por mayores distorsiones económicas, más inflación, suba del dólar y recesión.

"El gobierno difícilmente pueda lograr engrosar sus reservas a un mayor ritmo de lo que aumentan sus pasivos monetarios. Por ende, seguimos pensando que los dólares alternativos estarán a la suba", indicó.