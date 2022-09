Alertan que la inflación no cederá y que se encamina al 100% anual

15/09/2022 - 23:56 Economía

Diferentes economistas consultados por EL LIBERAL señalaron que la inflación de 7% del mes de agosto se mantendrá en un nivel similar en los próximos meses.

Los economistas Jorge Vasconcelos (Ieral), Jorge Colina (Idesa) y Camilo Tiscornia (CTConsultores) se refirieron en diálogo con EL LIBERAL a la situación inflacionaria y al impacto que tendrá en la economía el financiamiento del dólar soja que, según indicaron, se hará vía emisión que podría llegar a los $600 mil millones.

“El IPC instalado en el andarivel del 7 % mensual complica el frente cambiario, con una “inflación en dólares” que distorsiona cada vez más los precios relativos”, señaló Vasconcelos.

Destacó que “los datos suministrados por el Indec el miércoles 14 confirmaron la persistencia de la inflación en un elevado andarivel en términos mensuales. Los datos de las dos primeras semanas de septiembre anticipan una variación mensual del IPC por encima del 6 %, por lo que es creciente el consenso acerca de una inflación anual en torno al 95 % cuando se difundan los índices de diciembre”. Recordó que la inflación promedio mensual del primer semestre de 2022 fluctuó en torno al 5,3 %, pero en junio, las dificultades del Tesoro para refinanciar vencimientos de deuda interna la empujó al 6 % mensual por una aceleración del ritmo de emisión monetaria.

Esa situación “tiene efectos de segunda y tercera ronda: Acentuó el atraso del tipo de cambio oficial (lo que afecta el frente externo), el de las tarifas de los servicios públicos (impactando sobre el déficit fiscal) y el de los salarios (activando mecanismos indexatorios)”. Agregó que “el recurso del “dólar soja”, si bien exitoso para que los productores se “pongan al día” en la liquidación de la cosecha, no escapa a la caracterización de la “frazada corta”. Añadió que “en septiembre observamos una marcada inconsistencia entre la política monetaria y la cambiaria”.

Asimismo, “el seguimiento de la ‘inflación en dólares’, referenciando los precios internos a la evolución del tipo de cambio oficial, no sólo permite detectar indicios de atraso cambiario, sino también reflejar de modo elocuente el proceso de distorsión de precios relativos, que se acentúa cada vez más”.





Colina: “En el mejor de los casos 7% mensual”

Por su parte, el economista Jorge Colina, presidente de Idesa, señaló a EL LIBERAL que “el 7% de agosto no sorprendió porque si bien la emisión del Tesoro se detuvo, la emisión que generan los intereses de la Leliq (Letras de Liquidez) están en crecimiento y eso presiona sobre los precios”, apuntó. Destacó que “la situación inflacionaria va a empeorar porque el dólar soja es emisión, porque cuando el Banco Central compra a $200 y luego vende a $140, cuando compra a $200 emite $200 y cuando vende a $140 absorbe $140, con lo cual le quedan $60 de emisión”. Agregó que “si se llegara a liquidar 5000 millones de dólares soja, eso implica una emisión adicional a los intereses de las Leliq de 300 mil millones. Vendría a ser como otro monto similar a los intereses de las Leliq. Con tanta emisión, la inflación va a ser peor. En el mejor de los casos se va a mantener al 7% mensual y si se mantiene ahí, diciembre ya es 100% de inflación anual”.





Tiscornia: “Vamos a estar cerca del 100% anual”

Para el economista Camilo Tiscornia, de CT Consultores, en declaraciones a ELLIBERAL “no sorprende porque nosotros teníamos 6,7% en nuestro relevamiento y los rubros estuvieron en línea con lo que esperábamos, pero para adelante no está claro porque el Banco Central tomó algunas medidas: Subió la tasa de interés que se supone que ayuda a contener, pero tenemos meses por delante con aumento de tarifas que eran cosas que no estaban en meses pasados o sea que eso suma un poco más”. Agregó que “hay varios rubros que van aumentando, las prepagas van aumentando cada dos meses, les toca en setiembre y les va a tocar en noviembre de vuelta. Hay aumentos de empleadas domesticas, de encargados de edificios y la inflación de fondo. Puede haber alguna baja, setiembre puede estar más abajo del 7% pero da la sensación que no va a bajar demasiado con lo cual en el año vamos a estar muy cerca del 100%”.