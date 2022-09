En ExpoBRA 2022 se lucieron los mejores reproductores machos

22/09/2022 - 20:22 Economía

En el Vivero San Carlos, en La Banda, Santiago del Estero, se desarrolla hasta este viernes 23 una nueva edición de ExpoBRA, donde se muestra genética clase A de las mejores razas del norte argentino: Brangus, Braford y Brahman.

Los más destacados de la raza BRANGUS

Hoy, las actividades comenzaron desde la mañana, cuando Diego Fernández Zavala empezó a jurar la raza BRANGUS. El Gran Campeón fue el box 45 de Cabaña de La Sultana y Palo Santo; el Reservado, el box 28 de Las 2 A; el Tercer Mejor fue el box 1 de El Guayabo.

El Campeón Conjunto fue el box 65 de Fortín Rifles, y el reservado Campeón Conjunto fue el box 61 de Cabaña El Porvenir.

El Mejor individual de corral fue el RP 963 del corral 65 y el 2do, el RP 949 del corral 64, ambos de Fortín Rifles; y el 3ro el RP 9053 del corral 52, de Los Orígenes.

El mejor individual de bozal fue el box 45 de La Sultana y Palo Santo; el 2do mejor, el box 28 de Las 2 A; y el 3er mejor, el box 1 de El Guayabo.

“Me encontré con un excelente nivel. No me sorprendió porque sé del nivel que viene teniendo esta exposición y la Brangus en Argentina, es realmente excepcional”, dijo Diego Fernández Zavala, y agregó: “Esto se debe al trabajo de los criadores. Van en un muy buen camino. Quedé contento y muy conforme con las filas finales”.

Además, indicó que “para todo criador que trabaja en la genética es un placer disfrutar de todos estos animales y la clasificación. Es lo que hacemos permanentemente en los corrales o preparando animales para los remates o exposiciones. Yo lo disfruto. Al final, son criterios particulares, son gustos personales. Todo criador tiene derecho a elegir el biotipo de su hacienda, de acuerdo al lugar donde los crie. Son diferentes gustos pero debe haber un criterio entre lo que estás viendo, lo que estás diciendo y lo que estas eligiendo. La jura tiene que ser objetiva”.

Desde Paraguay, Fernández Zavala trabaja desde los 25 años como jurado. Le tocó jurar Braford, Brahman y en varias exposiciones de Argentina, como la de Formosa, Mercedes, y Corrientes. “Hice muchos amigos acá y me siento como uno más”, dijo.

Según comentó, la raza Brangus en ambos países está creciendo bastante. “Nosotros nos surtimos de la genética de Argentina, y eso es lo que hizo impulsar el Brangus en Paraguay. Hoy día tenemos excelentes toros, la única diferencia es la cantidad de criadores y el volumen de hacienda que tienen acá; pero el nivel es parejo”.

Los BRAHMAN, rusticidad y vigor

En BRAHMAN, la jura estuvo comandada por Juan Franchino. “Estoy sorprendido por la cantidad y la calidad de reproductores expuestos. Esto es un trabajo de muchos años; estamos logrando conformar un biotipo de la raza, adaptable a nuestros campos pastoriles”, dijo al finalizar su trabajo.

El Gran Campeón fue el box 28, de Jota Jota, La Laura SRL; el Reservado el box 22 de Marcaojo, Estancia La Pelada, y el Tercer Mejor el RP 1965 del corral 47B, de Ceibalito.

“Brahman es la raza cruzante, porque es una raza que en combinación con las europeas producimos tanto el Braford como el Brangus. Por eso, es importante y sobre todo en lo que es nuestro NOA y NEA incorporar sangre índica; pero hacerlo de una forma moderada”, explicó Franchino, y manifestó: “Lo que vemos es el trabajo de muchos años, es mucha inversión y costo. Felicité a los productores porque esto no se trata de cruzar solamente, acá también hay esfuerzo, hay pasión. Cada animal presentado son años de trabajo. Hay que estar todos los días, de sol a sol, como todo trabajo de campo”.

En machos individuales a bozal puros de pedigree, el Gran Campeón fue el box 28, de Jota Jota, La Laura SRL; el Reservado el box 22 y el Tercer Mejor el box 25, ambos de Marcaojo, Estancia La Pelada.

En machos controlados, dúos a corral, el Gran Campeón fue el 47A de Ceibalito. Y el Reservado, el 36 expuesto por Río Seco, Cía Ango Córdoba de Tierras. El Mejor Macho PP Individuales a corral fue el 47B, de Ceibalito. El Segundo Mejor, el 50A de Marcaojo, Estancia La Pelada.

El Campeón Conjunto PP - dúos a corral fue el 51 de Río Seco. Luego, el Mejor toro de dúos fue el RP 718 del corral 51; y el segundo Mejor, el RP 1909 del 47A. El Mejor toro a corral PP fue el RP 1965 del corral 47B, y el segundo Mejor fue el RP 28 49 del corral 50A.

Para finalizar, Juan Franchino dijo: “Me gusta ver cómo van progresando las cabañas, cómo es el mejoramiento genético que van aportando todos los años. Y realmente disfruto de ver todo esto, uno le pone corazón y mucha pasión. Ver este tipo de animales adaptados a nuestros suelos me pone muy orgulloso”.

Los campeones de la raza BRAFORD

En los machos a bozal de Braford el Gran Campeón fue el box 100 de Marcaojo, Estancia La Pelada. El Reservado, el box 126, de Cabaña Don Cancio, Zunesma SA. El Tercer Mejor fue el box 131 de San Vicente/El Cambio.

El Gran Campeón Conjunto fue el corral 38, de Ceibalito. El Reservado, el corral 32, de Cabaña Don Sendo. El Campeón Individual de Conjunto fue el RP 2533 del corral 32 de Don Sendo, y el Reservado el RP 2543, del mismo corral y cabaña.

Roberto Amalfi realizó la jura de los machos de esta raza. “ExpoBRA fue una muy linda exposición; mucho volumen y mucho nivel. Braford viene creciendo, se nota año tras año”, señaló, y agregó que los animales que eligió para las finales fueron aquellos “con buenas características raciales, bien carniceros, bien adaptados al norte”.

Por otro lado, manifestó que detrás del trabajo de cada cabaña “hay mucho amor, mucha pasión; la gente va aprendiendo, buscando líneas, mejorando, buscando características rentables que impacten económicamente en los rodeos”.

Destacó que “la ganadería argentina tiene mucho margen para crecer. Hay nuevas técnicas, la gente sigue apostando. En las razas sintéticas somos referentes de la región; el productor argentino es muy buen criador y eso trasciende las fronteras”.

Nacido en la cuenca lechera de la provincia de Buenos Aires, Roberto Amalfi ha dedicado toda su vida a la actividad agropecuaria, “desde que era un niño me gustaba el campo, siempre entre los fierros y los animales”.

“El primer contacto que tuve, que me llamó la atención y me impactó fue cuando tenía 12 años y vi las primeras vacas Brahman, que habían llegado de Estados Unidos. Me llamó la atención por la conformación, la giba, y hasta el valido… acostumbrado siempre a las vacas lecheras. Quedé impactado”, contó Amalfi. Después de terminar sus estudios comenzó a trabajar con razas británicas, y luego se reencuentra con las Brahman: “ahí ya me quedé para siempre”.

Con relación a la tarea de jurar, “esto se va dando, se va a prendiendo. Requiere de mucha observación y mucho golpe de vista. Son cosas que no te las enseñan en la Universidad, se va aprendiendo con la experiencia”, explicó Amalfi y agregó: “Hay que arrimarse a los que saben, ver qué opinan, qué ven. Luego empezar a animarse en exposiciones más chicas y si uno anda bien, te van llamando y terminas en Palermo, en ExpoBRA, o en otros países. Cuando entro a la pista es como si estuviera trabajando en el campo, no tengo ninguna presión, lo hago porque lo siento, busco lo que a mí me gusta”.













Actividades del viernes





Mañana viernes 23, desde las 8.30 h alumnos de 6° año de Escuelas Agrotécnicas de la zona visitarán la exposición y participarán de una charla técnica-ganadera sobre patrones racionales y aspectos funcionales, a cargo de inspectores de razas; ésta se realizará en la pista de ventas.





Por otro lado, desde las 11 h se llevará a cabo el acto oficial que contará con la presencia del gobernador Gerardo Zamora. Luego, a las 12 h será la entrega de premios para los ganadores de cada categoría de las 3 razas.