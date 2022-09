“Esta muestra supera expectativas, hay animales al nivel de una exposición como la de Palermo”

23/09/2022 - 12:42 Economía

Por José Aranda

Representantes ganaderos de casi la mitad del país participan en la ExpoBra que se realiza en el vivero granja San Carlos y que finalizará hoy con el remate de reproductores de las razas Braford, Brangus y Brahman.

La muestra que este año va por su edición número 15, está mostrando el avance que experimentaron los rodeos vacunos en cuanto a la incorporación genética. Pero también los problemas que está teniendo el sector para poder crecer.

¿Cómo se resume lo que se está viendo en esta ExpoBra que lleva ya 15 años?

Me parece que esta muestra en su edición número 15 supera expectativas. Es una muestra que está presente en la agenda de cualquier cabañero, se ven animales de nivel de una exposición nacional o de Palermo, han llegado animales muy buenos de las tres razas, se ve mucho movimiento también con la muestra comercial que acompaña y le da un empuje. A su vez hay un apoyo importante del Gobierno de la provincia y también de los criadores que en el caso de Braford han venido 47 cabañas de 10 provincias distintas, desde Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Rios, La Rioja que viene por primera vez y los santiagueños. Con eso se marca la importancia que tiene, además de una gran cantidad de animales porque llegaron 215 animales a exponerse, lo mismo en Brangus asi que la verdad que es muy fuerte.

¿Qué aporte le está haciendo el Braford al mejoramiento genético?

El aporte que le hace el Braford a esta zona y a la ganadería es poder agregarle valor a través de reproductores bien carniceros, con muchos años de selección por detrás y además animales que tienen información para poder trabajar todo lo que tiene que ver con Diferencias Esperadas entre Progenies (DEPS). Hay un crecimiento no solo en cantidad sino en calidad carnicera que está entregando la raza. Se ven animales muy buenos.

¿El sector está viviendo una dinámica distinta a la economía del país?

Creo que hay distintos factores que hacen que esto suceda, está pasando en reproductores que la gente está invirtiendo, buscando esa calidad, ese salto genético que después se va a trasladar a la producción. También es un resguardo de valor, nuestra moneda no tiene valor y es muy difícil poder invertir en otras cosas y se invierte en reproductores, asi que en vistas a futuro.

¿Problemas como la inflación, el tipo de cambio cómo le pegan a la ganadería?

Lo que pasa es que eso impacta negativamente en el país, ese es el tema porque uno puede estar viviendo un momento especial pero el consumo sigue bajando, la gente cada vez tiene menos para comprar y eso se ve reflejado en la baja del consumo per cápita que siempre fue altísimo en la Argentina y aunque sigue alto, el poder adquisitivo de la gente para poder comprar carne se ve totalmente afectado, la verdad que impacta porque nosotros queremos crecer y ser parte del crecimiento de todo el país. No sirve que estemos viviendo un microclima, tiene que acompañar todo el resto porque en algún momento eso se puede cortar.

En una primera parte del año se suspendieron exportaciones, ahora algo se ha recuperado ¿cómo lo ven hacia adelante?

Creo que el libre comercio es lo que nos va a hacer crecer, no se crece haciendo un pozo sino hacia arriba. Eso es aumentando la producción sin tener restricciones que lo único que hacen a largo plazo es generar desinversión y problemas. El sector ganadero trabaja a lo largo y ancho del país: Donde hay una vaca hay una familia. Crea arraigo, crea trabajo y la gente de campo no ahorra, siempre que puede invierte. El tema es que si viene para atrás el negocio se pierden puestos de trabajo por lo menos en frigoríficos y todo en vez de seguir creciendo. Tenemos que producir más, tenemos que mejora mucho los índices que los tenemos estancados, por falta de una cosa u otra, de financiamiento o porque no damos de comer en el momento que lo tenemos que hacer, o distintas suplementaciones estratégicas. Ahora estamos pasando una seca tremenda que se ve reflejada en los precios de invernada que vienen estancados también, hay mucha gente que sale a vender su vaca vacía en vez de retener porque ya se está quedando sin campo. Creo que los ganaderos saben lo que tienen que hacer, son gente que invierte y que no hay que ponerle el techo a una producción que tiene que seguir creciendo. Si se limita una exportación o se interviene un mercado, ya sabemos desde hace unos años lo que pasa.

¿Si se abriera un poco más la exportación, los precios podrían estar más acomodados para el consumidor?

Nosotros no fijamos ningún tipo de precio, no es el productor que fija precios, eso es un mito, nosotros queremos que la gente pueda comer carne, que el consumo se mantenga, que el peso valga, que no siga deteriorándose, eso no es una cuestión del productor, eso es algo que no está funcionando en el país y en lo que hay que trabajar en el país para poder frenar esa devaluación tan tremenda que es un tema económico que perjudica a todos y termina influyendo en lo social. Es complicado.