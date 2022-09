“Hoy se nota cada vez más en los rodeos la Incorporación genética que hay en la región”

23/09/2022 - 12:43 Economía

En poco más de 6 horas, la subasta de 17.500 animales de invernada que se realizó en el marco de la Expo Bra volvió a marcar precios que señalan una tendencia que se mantiene pero sin grandes saltos, teniendo en cuenta que desde hace al menos 3 meses que los precios de este rubro de hacienda que va en su mayoría a mercado interno, no están acompañando los niveles de inflación.

Para Hernán Vasallo, hay factores que incidieron en este resultado como la sequía que viene pegando fuerte e impulsa la salida de animales del campo, la necesidad de los productores de movilizar su capital para pagar deudas e impuestos.

¿Qué está mostrando la Expo Bra sobre la ganadería en relación a los precios que se obtuvieron en el remate de invernada?

Bueno, sorprendido por cómo volvió este marco de la ExpoBra, con una cantidad de gente y de stands, la organización y la cantidad de reproductores. Es una gran exposición y por supuesto el remate televisado del jueves que sacamos 17500 cabezas que se vendió en su totalidad, con valores que nos sorprendieron en el sentido que sabemos que estamos en un momento de mucha incertidumbre en el país, con muchos cambios y por supuesto la seca que está golpeando mucho, que está haciendo salir hacienda, eso más que todo es lo que nos tenía con tantas expectativas para que se mantengan los valores. Así y todo se vendió muy bien el macho, el ternero, el novillito también, hubo valores de 420 a 430, terneras para madre arriba de 500 y un lote de 600 pesos, el kilogramo de unas terneras brangus coloradas, el vientre por lo general también bien, con valores más tranquilos, sabemos que en el norte el vientre y la seca juegan mucho ese partido y ahí se notó un poco más pero fue un muy buen remate, en seis horas se subastaron las 17500 cabezas, quedamos muy conformes.

¿Desde dónde compraron los que adquirieron en el remate?

En un 70% fueron del Noa, también del Nea, del Litoral, Pampa Húmeda, Córdoba, Entre Ríos, fueron prácticamente de todas las provincias ganaderas en su mayoría al norte, salta, Santiago, Tucuman y de mas

El kilo vivo se esta pagando precios de $400 pero en mostrador la carne esta en un promedio de $1200 como se explica eso?

Bueno es un tema que viene pasando hace un tiempo. De hecho el ternero sigue valiendo porque me parece que tiene que ver con la inflación, con el tema del dólar, que no hay insumos para comprar. Hoy el productor que vende no se quiere quedar en pesos y eso influyó mucho. La seca freno un poco eso y aumentó un poco la oferta, pero así y todo me llama la atención que se vendiera a estos valores. Pero no olvidemos que hace 3 ó 4 meses que se venía vendiendo a estos valores, con un dólar mucho más bajo y hoy nos sorprendemos si sube 10 pesos más o menos pero todavía estamos en valores razonables, damos por positivo que se hayan mantenido un poco los valores.

¿Expectativas para el remate de reproductores de hoy?

Los reproductores en relación a la hacienda comercial este año la brecha se ha agrandado mucho. La hacienda comercial se mantuvo en valores y en el caso de los reproductores macho y hembra, en remate de cabañas ha sido un gran año, se ha vendido en gran número, muchos remates en todo el país para nosotros y sobre todo en el norte, los remates funcionan, se vende la totalidad de la hacienda y con mucha demanda, hay gran interés y creo que hoy en los remates de invernada no se ven lotes de invernada desparejos, se ve mucho producto parejo de todo el mundo ha incorporado e invertido en genética y creo que hoy en día se nota cada vez más. Hace muchos años que subastamos en el norte y es impresionante como venimos viendo el cambio genético en el norte.

Colombo y Magliano lleva más de 5 décadas en la región…

Si de la mano de nuestro amigo Eduardo Molejon que dejó un gran equipo armado con Manuel Molejón, Martin Montiel y toda su familia, esto sigue fuerte y seguimos apuntando a crecer y mantener, asi que con mucho trabajo y eso hay que agradecerle.

¿Qué es lo que está faltando para un mayor crecimiento?

Lo que está faltando es que dejen trabajar al productor, que lo dejen producir libremente, que revean el tema de retenciones, el tema gastos, impuestos, es una barrabasada de cantidad de impuestos que se cobra para un movimiento, sobre todo es que dejen trabajar libremente y producir al productor.