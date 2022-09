La Afip redujo de U$S 3.000 a U$S 1.000 el monto de compras en el exterior

24/09/2022 - 00:37 Economía

La Afip modificó los criterios aplicados a las compras online en el exterior, con el fin de fortalecer los controles sobre este tipo de operaciones de importación y, bajó de U$S 3.000 a U$S 1.000 el tope por envío realizado a través de correo privado, según la RG 5260/2022.

A través de esa norma, estableció los lineamientos operativos para envíos que ingresen a través del Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier, para personas humanas o jurídicas, conformados por hasta 3 unidades y que no presuman finalidad comercial, donde el peso total sea de hasta 50 kilos y el valor de las mercaderías para un mismo destinatario no excedan los U$S 1.000 por vuelo.

Además, dispuso que los prestadores podrán efectuar la solicitud de importación/exportación para consumo en forma simplificada, siempre que: -- El valor FOB de mercaderías a exportarse no exceda los U$S 3.000 para cada remitente del envío. -- El valor FOB de mercaderías a importarse, para un mismo destinatario, no exceda U$S 1.000 por vuelo y hasta 50 kg.