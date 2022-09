“La demanda de toros en Paraguay es muy grande, la ganadería está creciendo”

26/09/2022 - 13:13 Economía

Con un 8% de inflación anual, Paraguay crece en la producción ganadera a punto tal que en el caso de la raza Braford están incorporando unos 4.000 reproductores por año, insuficientes para el avance que está desplegando la ganadería en ese país.

Si bien el consumo interno es más bajo que el de la Argentina -35 kg per cápita- e inestable, el sector ganadero vuelca también en un mercado exportador sus excedentes: EEUU y China. Sin embargo, quieren ampliar ese horizonte a otros países.

¿Cuál es la impresión que se llevan de la Expo Bra y porque hay tanto interés en el Braford desde Paraguay?

Siempre venimos a compartir estos eventos, es la primera vez que venimos a esta jura, es una muy buena exposición tanto con animales a corral como a bozal, ya no me sorprende la calidad del Braford argentino, realmente es digno de elogiar. Como presidente vine a mirar un poco el comportamiento del Braford en el norte del país.

¿Cómo está funcionando el Braford en Paraguay y cuál es la demanda?

Realmente la Braford en Paraguay es una raza muy joven, hace diez años venimos creciendo a pasos agigantados en volumen y en calidad, tenemos un Braford bien definido, bien acebusado (con las características rústicas del cebú adaptado a la zona) que se adapta a cualquier tipo de clima en Paraguay y estamos trabajando mucho en la comisión técnica y los productores para llegar al Braford ideal. Estamos muy contentos con esa calidad que estamos produciendo y la asociación cuenta con 240 socios repartidos en toda la región oriental y occidental de Paraguay y cada año se suman nuevos criadores, lo que es muy bueno, seguimos nutriéndonos de la genética argentina que nos ha ayudado bastante a crecer.

¿Cuál es el rodeo de Paraguay?

Estamos más o menos con más de 95.000 cabezas registradas puras de pedigrí, unas 4.000 por año registramos y esos son números muy buenos, venimos creciendo bastante bien en cuanto a volumen.

¿Desde cuándo le empezaron a poner más énfasis al crecimiento ganadero?

Hace más o menos una década que la ganadería paraguaya viene creciendo a pasos agigantados, se valora mucho ahora la carne paraguaya y eso se debe al gran trabajo de todos los cabañeros que apuestan mucho en genética y se ve reflejado ya en los rodeos y sobre todo en la calidad de carne.

¿Cuánta demanda insatisfecha tienen de reproductores?

La demanda de toros en Paraguay y puntualmente de Braford es muy grande, realmente no podemos cumplir con tanta demanda debido a que estamos creciendo en volumen pero se está trabajando para eso y también esa reposición de hembras está creciendo bastante, estamos trabajando para lograr cubrir todas las necesidades de los productores.

¿Cómo está el mercado de exportación?

La demanda es sobre todo de embriones, está muy alta la demanda, hay productores de Brasil que ya estamos exportando hace 5 años tuvimos un convenio con Ecuador donde se fueron más de 600 cabezas de la raza Braford y eso es un dato muy significativo, el comercio tanto de embriones como en pie, siempre estamos en el interés de muchos productores como así también fueron ya reproductores nacidos en Paraguay a la Argentina. En mayo fue el congreso mundial Braford y se corono gran campeón un toro que fue criado en Paraguay y que lo trajeron a la Argentina. También el año pasado se obtuvo la mejor vaca a nivel mundial Braford y para nosotros es un mérito muy importante para Braford y la ganadería paraguaya.

¿Qué le falta a la ganadería de Paraguay para seguir creciendo y que le falta a la de la Argentina?

Todos los productores paraguayos estamos pidiendo al gobierno nacional y a la cámara de carnes, en crear el instituto privado de la carne, hace falta, es necesario y estamos trabajando para ello, queremos sentarnos con el gobierno nacional, cancillería, el ministerio de Industria, Senacsa, y sobre todo los productores y así también la cámara de carnes para llegar al anhelado instituto de la carne que nos va ayudar muchísimo a comercializar mejor nuestro producto y llegar a la tipificación de la carne que es muy importante y la trazabilidad que exigen los mercados más importantes como Estados Unidos, tenemos una cuota Hilton pero es poca, realmente estamos trabajando para lograr eso.

¿Cómo se comercializa en el mercado interno?

Tenemos dos tipos de comercialización, el mercado interno que van los carniceros que venden al menudeo y los frigoríficos que exportan, tenemos dos países muy importantes que abastecemos como es China pero ahora se han recortado las exportaciones de carne pero es el gran problema de nuestra ganadería que no podemos tener y depender de solo dos mercados, tener mayor apertura para ubicar ese comodittie que es la carne.

En la Argentina está en 47 kg per cápita ¿Cómo es en Paraguay?

Ronda los 35 kilogramos per cápita pero tenemos un mercado muy inestable, el productor y la ganadería paraguaya están haciendo bien los deberes, no así la gente que comercializa nuestra carne, nosotros siempre los productores somos tomadores de precio, no somos fijadores, entonces siempre le pedimos un poco a la cámara de la industria frigorífica que maneja el mercado que sean más justos con el productor.