Expendedores anticipan que volverá la escasez de gasoil durante octubre

27/09/2022 - 00:18 Economía

La Cámara de Expendedores de Combustibles local (Cepase) alertó que desde el mes próximo “va a haber faltantes” de gasoil por la presión que hará sobre la demanda el inicio de la siembra de algodón y de granos, mientras las petroleras continúan abasteciendo a las estaciones de servicio con los mismos cupos de combustible que hace un año.

El presidente de la Cepase, Jorge Saad, en diálogo con EL LIBERAL señaló que en estos últimos dos meses se distendió la demanda de gasoil debido a que finalizó la cosecha de granos, pero no se modificaron las cantidades de combustibles que las petroleras les despachan a las estaciones.

“Una vez que ha pasado la cosecha gruesa se ha empezado a normalizar la situación por la caída de consumo pero arranca de nuevo la siembra en octubre y hay muchos productores que están empezando a reabastecerse para tener reservas al inicio de la campaña algodonera y por eso aún no se nota faltante en Santiago. Pero, en octubre, cuando se inicie la siembra a pleno, seguramente vamos a tener faltante en la provincia como está ocurriendo ya en otros lados”, agregó. La situación del abastecimiento para las estaciones de servicio sigue siendo en cuota que no se han modificado: “Seguimos con los mismos cupos y va a existir faltante siempre y cuando sigan los mismos cupos. No se han liberado volúmenes de combustibles sino que se sigue con cupos, entonces con un poco más de demanda fuera de lo normal ya va a haber faltantes y cuando arranque la siembra a mediados del mes que viene, si no se produce más por parte de las petroleras o no se importa más cantidad de producto, vamos a estar de nuevo con la misma situación de faltantes en las estaciones”, reseñó. Destacó que si bien la siembra se produce en departamentos del interior de la provincia, “si no consiguen gasoil en esos lugares, van a migrar hacia las capitales o donde lo puedan conseguir. Es lo que pasa siempre. Nosotros estamos con los mismos cupos que teníamos a septiembre del año pasado y cuando arranque la siembra vamos a volver a los problemas de abastecimiento”. Agregó que la distensión de la demanda en estos meses obedeció a que “el consumo en general está caído”.





Impuesto y precios

En cuanto a los precios de los combustibles, señaló que “hasta ahora no ha habido modificaciones y en teoría hay una modificación a fin de mes, a partir del 1 de octubre que se tendría que aplicar el impuesto a los combustibles, pero no tenemos aún ni cuánto ni cómo va a ser la modificación y tampoco se descarta al margen del aumento del impuesto que también haya incremento en el precio del combustible, eso también va a impactar”.

Pero, señaló que “seguro que el impuesto se va a aplicar desde el 1de octubre pero no sabemos en qué forma porque dese noviembre de 2019 que no se modifica y la variación sería bastante si se aplica de una sola vez”.

Puntualizó que “el atraso acumulado en el impuesto desde noviembre de 2019, cuando dejó de aplicarse, a la fecha que es el atraso que tiene el ITC es de acuerdo con la inflación del Indec y de acuerdo con eso sería de casi un 100% porque venían prorrogando su aplicación, entonces eso es la variable que puede haber en el impuesto interno, por eso se estima que quizá lo hagan en 2 ó 3 etapas para que no impacte de lleno en el precio de los combustibles”.