Alfredo González: “Por la inflación no hay precio, faltan productos y se contrae el consumo”

El presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Alfredo González, mantuvo una entrevista con EL LIBERAL en la cual se refirió a la situación del sector, al efecto que la inflación está teniendo en las pymes comerciales e industriales y, además, a la falta de insumos que registran algunas empresas para desarrollar su proceso productivo y agregado de valor en las diferentes regiones.

El dirigente se refirió además a los diferentes planteos realizados desde Came al ministro de Economía, Sergio Massa, y de los cuales ya tuvieron algunas respuestas positivas, pero aguardan más definiciones la semana venidera.

Precisamente, la semana entrante la mesa directiva regional de Came se reunirá en Santiago, para acompañar el encuentro de los gobernadores del Norte Grande que deliberarán en esta provincia.

En ese contexto, González valoró la iniciativa de los gobernadores de la región y destacó la necesidad del trabajo conjunto entre el sector público y privado para lograr mejores condiciones para el desarrollo de la región.





¿Cómo analiza la coyuntura económica actual?

Es una situación difícil. El proceso inflacionario que se vive en el país nos afecta en doble vía a las pymes, uno porque en algún momento no tenemos precio de referencia si bien en el último mes se tuvo, pero siempre en un proceso de nuevas listas de precios y en muchos casos con la dificultad de poder conseguir el producto. Esto es una doble vía que afecta muchísimo a todos los sectores pymes de la producción nacional, tanto economía regionales como industria, comercio y servicios.





El Ministerio de Economía nacional adoptó medidas para el sector. ¿Cuánto ayudaron?

Algunas de las medidas que adoptó el Ministerio de Economía fueron pedidas desde Came. Ahora estamos esperando los anuncios la próxima semana. En la reunión que tuvimos con el ministro Sergio Massa él fue claro: la implementación de un nuevo sistema de Simi (autorización de importaciones), tiene una novedad importante, la cual al salir la importación ya saldría con fecha de pago a nuestros proveedores. Esto da previsibilidad y por supuesto, tener en claro en qué momento vamos a poder contar con ese producto, o insumo que se consigue en el exterior. Otro punto fundamental es la liberación de 21 mil Cuits de empresas pequeñas que importan menos de U$S 2 millones por año, para las cuales si se lleva adelante esta acción, es muy buena opción porque liberará a muchísimas empresas pequeñas que necesitan insumos para producir algún bien con valor agregado y muchos de ellos se exportan, de allí su gran importancia.





¿Cómo estiman que será este cierre de año en cuanto al consumo?

El consumo ha venido bajando, un 2,5% en agosto. Este domingo vamos a tener una certeza porque estamos cerrando septiembre y vamos a tener los datos. Estamos teniendo baja en general en los rubros, seguramente por la contracción que hay y la pérdida de poder adquisitivo que hay y, también en algunos casos, por la falta de producto, justamente por lo que va comenzando a afectar esta falta de insumos en algunos sectores o de productos finales en otros. Se va sintiendo un poco este proceso inflacionario. La pérdida del poder adquisitivo de nuestros clientes es importante, por eso también se siente en el consumo pyme en todos los sectores.





¿Cuáles son en la actualidad los temas que más preocupan al sector?

Son muchos los temas que nos preocupan al sector. Es indudable que vivimos en un mundo complicado, con distintas situaciones bélicas y económicas muy fuertes y en nuestro país con una trayectoria inflacionaria importante, hacen un combo bastante importante y complicado para el sector empresario pyme, para todas las industrias y comercios pymes representadas por Came. No es un momento bueno, pero es indudable que el sector sigue trabajando. Los sectores están en proceso, por eso la gran necesidad de insumos y productos. Pero preocupa mucho la situación macroeconómica de la Argentina, la inestabilidad que tiene porque si no se logra estabilidad macroeconómica es muy difícil que se pueda seguir avanzando en la microeconomía en la cual nos afecta muy rápidamente y por supuesto es negativo para poder seguir en un proceso de crecimiento.





¿Cuál es la expectativa que tienen desde Came en esta integración provincial del Norte Grande y cómo pueden las pymes del sector contribuir a este bloque?

Nosotros desde Came, lo vemos con muy buenos ojos. Tuvimos siempre la oportunidad en las dos reuniones anteriores de gobernadores del Norte Grande, de felicitarlos porque es algo que nosotros venimos buscando hace mucho tiempo: Que la Argentina trabaje en bloque, en regiones. Porque tenemos un país inmenso y para nada homogéneo, sino heterogéneo, con distintas dificultades y fortalezas. También con esas asimetrías que se sienten mucho en el norte, por ello es fundamental que puedan llevar adelante en la parte pública los diez gobernadores y en la parte privada todos los sectores productivos de Came, todo el sector empresario pyme del norte grande, es fundamental articular con los gobiernos para hacer escuchar la voz del norte. Para que toda la postergación en obras de infraestructura como tributaria y energética, se tenga en cuenta pero con un pedido en bloque como lo están llevando adelante. Por eso la gran importancia y el gran acompañamiento que tienen los gobernadores por parte de todo el sector privado y de Came.