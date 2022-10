Preven un gasto promedio de $7.500 en regalos y con expectativas austeras

08/10/2022 - 01:40 Economía

El próximo domingo 16 se celebra el Día de la Madre en un contexto de inflación creciente y con salarios que solo en algunos casos puntuales van por arriba de la inflación. Hay rubros entre los productos y regalos más elegidos para esta fecha que evidencian incrementos que superan el 120% en forma interanual, cuando la inflación interanual a agosto pasado fue de 78,5%.

“El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año. Los precios de los bienes y servicios con más proyección de ventas son los que mayor variación de precios han tenido, punteando indumentaria, calzado, vinos y flores.

Las expectativas por parte del comercio son muy importantes para esta festividad en momentos cuando las ventas minoristas, de acuerdo a la Came, tuvieron una caída del 2,1 % interanual en su última medición”, señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market .

“En un contexto en el que la inflación no cede, la suba de tasas de interés ha modificado el costo de financiarse con tarjeta de crédito para los argentinos. De acuerdo con proyecciones de Fecoba, las ventas para este día se darán en un 36 % en centros comerciales de calles y avenidas, 27 % en shopping, 22 % en comercio electrónico, 8 % en supermercados y 7 % en outlet, con una proyección de gasto promedio de $ 7.500” detalló Di Pace. Agregó que “el Día de la Madre se da en un mes en el que la inflación no cede y el salario privado y no registrado pierde frente a la variación de precios.

Por su parte, el mes de octubre será récord en aumentos de servicios que le ganará a la variación de precios en bienes, restando capacidad de consumo por parte de un ingreso que no podrá compensar el gasto adicional corriente de los argentinos. Esto ha motivado al canal comercial a ofrecer promociones, descuentos y opciones de financiamiento para estimular la demanda”, detalló. Indumentaria Puntualizó que uno de los rubros más elegido, como el de Indumentaria “tuvo un aumento acumulado del 331% (remera) en el acumulado de los años 2020 a 2022, donde solo en el último año el aumento porcentual es del 127%”. O t r o d e l o s r u - b r o s m á s e l e g i d o c o - mo el de calzado, “tuvo un aumento acumulado (2020/21/22) del 243% (Stilletos) , donde solo en el último año el aumento porcentual es también del 127%”.

En el caso de que la elección para el regalo de mamá sea el rubro tecnología, “un celular de gama media tuvo un aumento acumulado (2020/21/22) del 123% y en el caso de una tablet de gama media-alta un 130%, donde solo en el último año el aumento porcentual fue del 73% y 84%, respectivamente”.

A nivel local, desde la Cámara de Comercio e Industria (CCI) su titular, Ing. Alejandra Rafael señaló que “estamos con algunas expectativas no muy altas por el Día de la Madre porque la caída de ventas es muy grande. Hay rubros que están muy bien, en especial los ligadas a la construcción, pero otros no están tan bien. La falta de insumos con los problemas de importación que tiene el país se ven, hay falta de productos terminados que normalmente la Argentina importaba directamente y esos productos hoy no se consiguen”.