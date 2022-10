Inflación, menos actividad y la escasez de dólares, preocupan a empresarios

12/10/2022 - 22:32 Economía

El coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea) se inició con varias preocupaciones latentes en los empresarios relacionadas con la inflación, la falta de dólares y el freno que se está produciendo en las diferentes actividades, además de un fuerte cuestionamiento a la política y al “país de desencuentros”.

El presidente del coloquio, Daniel Herrero, ex titular de Toyota, criticó en la apertura a una Argentina “colmada de enfrentamientos y sin acuerdos mínimos que impiden “pensar en un país en el largo plazo”.

Luego, cuestionó la grieta política, económica y social y pidió consensos básicos, fundamentales, con el objetivo de hacer nacer reglas claras y una “institucionalidad fuerte” que deriven en un crecimiento de la economía. “Nunca alcanzamos los llamados consensos, aquellos que brindan la seguridad necesaria para desarrollar reglas claras y una institucionalidad fuerte que permita un crecimiento sostenible”, dijo Herrero .

“Pero si de algo nos sirve esta historia de desunión es para entender que nuestra responsabilidad es todo lo contrario: encontrarnos, trabajar juntos para crear un acuerdo común. Si no alcanzamos algunos consensos básicos, no vamos a poder crecer. Y si no cedemos en algo en nuestras posiciones para comprender al otro, tampoco lo vamos a lograr. Actividad amesetada y menos consumo El gerente general de Ledesma y director de Idea, Javier Goñi. Pero dijo que le preocupa la inflación y la falta de dólares porque ello implica un freno en la economía.

“A la gente le cuesta más llegar a fin de mes, a las compañías nos suben los costos y no siempre podemos trasladar a precios. Empezamos a ver cierto amesetamiento de la actividad”, sostuvo el empresario, al tiempo que agregó que “es clave la disponibilidad de divisas para la producción”. Desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) también admitieron que la actividad ya está complicada por la falta de dólares y que la expectativa hoy es ver cómo funciona el nuevo sistema para autorizar importaciones. “Peor de lo que pasó a fines de junio no creo que sea. Lo que no sabemos es si será suficiente para satisfacer la demanda”, dijeron las fuentes.

El dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt fue tajante con la situación económica: “La complejidad que vive la Argentina es muy grande. Es un paciente que está muy grave, y sobre esa realidad se está trabajando. No se pueden esperar soluciones mágicas. Los dólares no están. El tipo de cambio oficial quedó segmentado para muy pequeñas operaciones”.