Aumentó el número de asalariados sin aportes jubilatorios en Santiago del Estero

21/10/2022 - 00:02 Economía

Por José Aranda

De la Redacción de EL LIBERAL





La cantidad de trabajadores asalariados que revistan en la informalidad y que no cuentan con los aportes de ley para una jubilación en Santiago del Estero, crecieron un 34%, en los seis años que van desde el primer trimestre de 2016 a igual período de 2022, según datos oficiales del Indec.

Estos datos, a los que accedió en exclusiva EL LIBERAL, reflejan la precariedad en la cual se desenvuelve una gran parte del trabajo asalariado, con trabajadores a los que les será muy difícil poder acceder a una jubilación vía aportes en el futuro y que, a su vez, recargarán esa tarea en el Estado que deberá ûcomo en los últimos años- cubrir con prestaciones o asistencias a su cargo algún beneficio para este grupo.

Mientras en 2016 los asalariados que no contaban con un descuento jubilatorio eran un 38% del total, 6 años más tarde ese indicador señala que son un 44% los que están en esa situación.

Este avance indica que, en promedio, un punto ûunos 2300 trabajadores- pasaron a la informalidad por año desde el 2016. A su vez, el registro de asalariados con un descuento jubilatorio (en blanco) decreció de un 61,8% que eran en 2016 a 56,1% en 2022. Eran 65.586 en el primero de esos años y 69.503 en el segundo trimestre de 2022.

La información oficial, revela que al segundo trimestre de este año ûúltimo dato disponible- los trabajadores asalariados que no cuentan con un descuento jubilatorio -y con reducidas posibilidades de acceder a una jubilación vía aportes en el futuro- totalizaron 54.467 trabajadores. En 2016, quienes no tenían aportes de jubilación en sus ocupaciones eran 40.551. El crecimiento de la informalidad se extendió a casi 14.000 personas en estos 6 años. Esa expansión de la precariedad laboral equivale a un 34%.

Otro dato, elaborado también sobre información oficial provista por el Indec, señala que el número total de asalariados en la provincia creció de 106.136 en el segundo trimestre del 2016 a 123.970 en el segundo trimestre de este año.

Ese crecimiento refleja un avance de 17.834 asalariados en ese lapso, equivalente a un crecimiento del 16,7%. Si se tiene en cuenta que el trabajo asalariado sin descuento jubilatorio (en negro) avanzó sobre casi 14.000 personas desde 2016 hasta ahora y en el mismo lapso la cantidad de asalariados totales creció en casi 18.000, de allí se infiere que la mayor cantidad de nuevos empleos que se crearon fueron en la informalidad.

El efecto pandemia Un dato interesante que muestra la información oficial es lo que sucedió en el período pre, durante y post pandemia con el Total de Asalariados.

En el segundo trimestre de 2019, eran 112.854. Pero, en el año de la pandemia, el 2020, esa cantidad cayó a 92.192. Se redujo en 20.662. Al año siguiente, en 2021, el número total de asalariados repuntó a 113.000. Es decir, recuperó 20.808 asalariados, volvió a niveles pre pandemia e incluso sumó un par de cientos más. No obstante, la forma que tuvo esa recuperación no fue homogénea. Para ello, cabe destacar que en 2019 había un total de 58.928 asalariados en blanco y 53.926 en negro o sin descuento jubilatorio.

Entre ambos grupos conformaban los 112.854. En 2020, 55.907 eran los asalariados en blanco –unos 3000 menos que en 2019- y 36.285 los que no tenían descuento jubilatorio.

Este último grupo fue el que tuvo la mayor caída en el año de la pandemia ya que retrocedió -o expulsó aún de esa situación de asalariado en negro- a 17.641 personas.

De allí se infiere que ese año, la precariedad en la que ya se encontraban esos trabajadores en negro, fue aún mayor que la de 2019. En el 2021 con el inicio de la nueva normalidad, la cantidad de asalariados totales volvió a crecer a 113.000 personas que tenían un salario en blanco o en negro.

De ese total, 68.179 eran en blanco y 44.821 en negro, es decir sin descuento jubilatorio. Se recuperó el empleo registrado en casi 13 mil asalariados con respecto de 2020 aún por encima de la pre pandemia. Y el no registrado creció en casi 8.000 asalariados con respecto de 2020 pero sin superar aún a la cantidad existente en el segundo trimestre de 2019.

Es decir, la recuperación más fuerte fue en el empleo en blanco en 2021. En el 2022, la cantidad de asalariados totales siguió creciendo y alcanzó los 123.970. De ellos, los registrados eran 69.503 y los que no cuentan con aporte jubilatorio, 54.467. Con respecto de 2021, el empleo registrado creció en 1.300 asalariados pero el no registrado tuvo un crecimiento mayor ya que aumentó en casi 10.000 asalariados respecto del año anterior. De allí que el mayor crecimiento post pandemia vino de la mano del avance asalariado no registrado.