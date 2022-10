Para empresas, la posibilidad de un nuevo congelamiento de precios "no es una opción viable"

24/10/2022 - 01:37 Economía

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, manifestó que "el deseo que pueda tener alguien en mente de un nuevo congelamiento de precios no es una opción viable" en alusión a un proyecto de un sector del kirchnerismo a la par que alertó sobre reclamos salariales, como los de Camioneros del 130 por ciento, porque "aumentan las expectativas inflacionarias".

No obstante, el dirigente empresario señaló que "las conversaciones con el Gobierno, tanto por Precios Cuidados como lo que se llamaría Precios Justos, es empresa por empresa, no es con Copal ni con las cámaras de cada sector. Son conversaciones bilaterales y no estoy al tanto del contenido."

El empresario afirmó que "desde los problemas logísticos por el Covid, pasando por la invasión rusa a Ucrania en el impacto en insumos y precios de commodities, todo esto hace que haya una constelación de costos que no pueden ignorarse", sobre un proyecto de extender Precios Cuidados a todos los alimentos.

"Es muy difícil pensar que se va a tener éxito en una política puntual si no se tiene una política macroeconómica de estabilización. Depende mucho de la incidencia que tiene sobre las expectativas" agregó. Explicó que "al industrial no le interesa tampoco que los costos le oscilen permanentemente, que no sepa si la gente va a poder consumir o que por problemas de abastecimiento de insumos empiece a haber sobre stockeos o cuestiones en la cadena".

"El tema de la importación de insumos, con el gobierno venimos conversando desde que se implementó la medida que tiene dos componentes, con la Secretaría de Comercio por un lado y por otro la disponibilidad de dólares del Banco Central", añadió. Desde el punto de vista metodológico, "logramos articular una ventanilla única y un procedimiento que se aprobó, donde hay problemas técnicos a resolver", dijo. Adelantó que "quedamos en reunirnos este martes con la Secretaría de Comercio y las Cámaras para resolver los problemas de implementación". El tema de disponibilidad de los dólares "tiene las cuestiones de hasta dónde hay dólares y segundo en qué plazo se da la normativa, que a nuestro entender hay cuestiones que tenemos que ver porque los plazos son demasiado largos e impiden concretar operaciones".