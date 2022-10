“Lo de Precios Justos es una locura con esta inflación”

24/10/2022 - 22:32 Economía

Daniel Ar tana afirmó que Precios Justos, una iniciativa lanzada por el ministro de Economía, Sergio Massa, “es una locura porque estamos en una economía que tiene 6 o 7 por ciento de inflación mensual”.

Detalló: “Desde el momento que se fabrica un producto, sale de la fábrica y llega a la góndola pasa un tiempo. Desde que está en la góndola y se vende también pasa un tiempo. ¿Qué hace el que tiene que fabricar?, ¿Tiene que imaginarse la inflación?”. Sobre el congelamiento de precios, remarcó que “en un contexto de plan de estabilización, si vos haces un acuerdo de precios y salarios, eso ayuda a que las expectativas converjan”. Sin embargo, lamentó que “desde el kirchnerismo apliquen un componente heterodoxo como este pero no pongan lo que hay que poner”.

Dijo que “un plan de estabilización requiere no solo aspirar a alcanzar las metas con el Fondo. Requiere ir mucho más allá en materia fiscal y ser creíble sobre la no emisión”, destacó. Ar tana lanzó una reflexión dirigida al Gobierno: “Va a haber poca paciencia este año y el año que viene. ¿Cuándo les conviene entonces hacer reformas?, ¿Al principio o sobre el final? La salida no es con falsas promesas, es con profesionalismo”.