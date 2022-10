Crece el problema laboral en fábricas por la falta de insumos importados

26/10/2022 - 21:36 Economía

Por problemas con la importación de piezas que llegan del exterior para la fabricación de sus vehículos, Fiat tuvo que suspender la producción de su fábrica de Córdoba.

La empresa del grupo Stellantis se suma a una larga lista de compañías que tiene que modificar ûo directamente suspenderû sus esquemas de producción en medio de la falta de dólares y de un nuevo esquema para tramitar las importaciones que el Gobierno anunció días atrás.

Un ejemplo de ello es lo que sucede en Santiago del Estero con la textil Coteminas que esta semana, notificó a sus empleados que la suspensión de actividades para un centenar de ellos, se extenderá por un mes más.

En el caso de la planta cordobesa, donde la marca italiana fabrica el modelo Cronos, el primer turno fue suspendido por completo este miércoles y el de la tarde estuvo casi por completo paralizado, apenas operativo con tareas específicas menores.

“Actualización de producción del miércoles 26/10 , dice un documento al que tuvo acceso este medio. “Primer turno: suspendido: Segundo turno: Unidad chapa, suspendida; Unidad pintura, suspendida; unidad montaje, de 14:18 a 23:36 . Si bien la automotriz espera volver a la normalidad a partir de hoy, no tiene seguridad de que puedan resolver la situación en el corto plazo: depende de la llegada de piezas que llegaron al país, pero no fueron liberadas del puerto. No es la primera vez que Fiat tuvo que reducir su ritmo de producción en las últimas semanas a la espera de la llegada de piezas, pero el de este miércoles, aseguran en Córdoba, fue el día de mayor parate.