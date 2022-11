Los precios del pan dulce y de los sanguchitos de miga, llegan con alzas

08/11/2022 - 01:23 Economía

A pocas semanas de iniciar el último mes del año y con él la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, los precios con lo que se presenta este cierre de 2022, indican que comer un pan de navidad o degustar unos sanguchitos de miga tendrá un impacto importante en los presupuestos familiares.

Desde diferentes panaderías y referentes del Centro de Panaderos, señalaron que "hoy el kilogramo de pan dulce de navidad, el que se vende suelto al peso, el pan en plancha está entre los $1.500 a $2.000 el kilogramo y varían el precio porque pueden llevar más o menos frutas, hoy para tener una idea de cómo están subiendo los costos, un kilogramo de fruta abrillantada está en casi $6.000".

Hace un año, en la segunda semana de noviembre de 2021, el pan de navidad que se vende también en plancha o al peso, tenía un costo que oscilaba entre los $700 a $1.000 el kilogramo dependiendo de los mismos factores de calidad como los agregados de frutas secas, abrillantadas, crema o dulce de leche.

Por otra parte, los tradicionales sanguchitos de miga que acompañan como entrada las reuniones familiares y de trabajo que se sucederán hasta fin de año, también tendrán un costo diferente. Por una parte aumentó el kilogramo de pan de miga para sándwich. Y también aumentaron los quesos y los fiambres.

"Hoy el molde de pan de miga que tiene entre 4,5 a 5 kilogramos, está entre los $2.000 a $2.500 dependiendo la panadería, eso deja el precio del kilogramo entre los $450 a los $500 y creemos que se va a mantener así para las fiestas, excepto que haya un aumento fuerte de las pre mezclas con las que se elabora este pan", señaló Jorge, un panadero con años de experiencia en el rubro e integrante del Centro.

El año pasado, un molde de 5 kilogramos de pan de miga, costaba entre $1.000 a $1.200, según las diferentes panaderías.

A su vez, los fiambres de relleno para los sándwiches también aumentaron su precio. Por ejemplo la paleta sandwichera, cuesta entre $850 a $950 el kilogramo, mientras el kilogramo de queso de barra en fetas, está entre los $.1200 a $1.500 según la marca. El año pasado, la paleta tenía un precio que oscilaba entre los $300 a $400 y el queso, entre los $350 a $450.

En tanto, otros fiambres como el jamón cocido, oscilan entre los $900 a $1300 el kilogramo y la bondiola y el jamón crudo, entre los $1800 a $2500 por kilogramo.

El precio del pan

Por otro lado, desde el Centro de Panaderos señalaron su preocupación por el alza en el precio del trigo porque "viene subiendo el precio y eso impacta en la harina. Por ahora nosotros no vamos a subir el precio como ha sucedido en otras provincias, pero la verdad es que el pan hoy va quedando barato al precio que lo tenemos en el orden de los $360 porque en otras provincias está por arriba de los $400 y casi en $500".

Destacaron además que "si la harina sigue subiendo y no hay subsidio, va a aumentar el pan no sabemos si será tanto como en Buenos Aires pero por el momento nosotros no lo vamos a aumentar en Santiago".

En Buenos Aires, el kilogramo de pan supera los $400

El precio del kilo de pan comenzó a venderse entre los $ 430 y $ 460 con una presión alcista que lo proyecta cerca de los $ 500 para antes de fin de año en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Los sostenidos aumentos de los costos de producción, mano de obra, combustibles y especialmente del trigo, forzaron a las panaderías a un nuevo ajuste en el precio del producto.

Emilio Majori, presidente del Centro de Panaderos de La Matanza, afirmó: "Con el precio de $ 450 nos estamos quedando cortos porque lo que vivimos la última semana con el tema de la inflación fue caótico".