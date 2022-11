Desde Cecha destacan un fallo a favor de las estaciones de servicio

17/11/2022 - 00:27 Economía

El secretario de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburo (Cecha), Dr. Pedro Llorvandi se refirió a un fallo en primera instancia del Juzgado Comercial de Capital Federal en el cual se pronunció a favor de un pedido realizado por la federación Faeni que nuclea a las estaciones de servicio de la provincia de Santa Fe, relacionado con los plazos de pago y las comisiones que percibe la emisora de tarjetas de crédito Prisma (Visa).

El dirigente sostuvo que “obtuvimos un fallo a favor en primera instancia que dio el Juzgado Comercial de Capital Federal en una demanda presentada contra Prisma, tarjeta Visa, reclamando dos temas: El primero el plazo de pago que se paguen las tarjetas de crédito dentro de las 48 hs como sucede en todos lados donde opera Prisma como Uruguay, Brasil, Chile y que nos baje la comisión que nos cobra con respecto a la venta operada en las estaciones de servicio que hoy entre impuestos y comisión nos cuesta 1,5% contra los países vecinos donde se cobra el 0,5%”.

Puntualizó que “estos eran dos temas que se estaban pidiendo vía juzgado comercial de Capital Federal a Prisma porque no hubo entendimiento previo entre las partes, entonces se inició esta demanda a través de FAENI que es la cámara de Santa Fe que es la Federación que aglutina a las cámaras y federaciones de esa provincia”.

Concretamente sostuvo que “se le pedía a Prisma que baje el plazo de 15 días a 48 hs y que baje la comisión de 1,50% al 0,50%. La Cámara Comercial nos ha dado la razón en primera instancia y esto es un aliciente muy importante porque nos reconoce luego de 4 años de juicio donde Cecha ha apoyado institucional y económicamente todo el desarrollo del juicio de Faeni para con Prisma que es una empresa internacional”.

Destacó que “el juzgado en primera instancia nos dio la razón porque las pruebas aportadas y los datos puestos con respecto al informe de los países vecinos porque la comparativa va con la modalidad y condición de pago de los países vecinos, eso era lo que informamos en el expediente”.

Afirmó que “esto es importante porque ya hemos pasado el primer escollo que era hacer entender cómo funciona esta empresa que está cobrando más del doble que lo que está cobrando en Uruguay, Brasil o Chile y esto es una locura con un país inflacionario, retener el dinero 15 dias no es lo mismo hacerlo en este país que en Chile o Brasil”.

Añadió que “el segundo punto el plazo de pago y comisión no es lo mismo en este país inflacionario 48 hs que 15 días y no es lo mismo en esta situación inflacionaria del país de1,5% ó 0,50%, porque para nosotros la venta del combustible es baja. Nosotros ganamos con la rotación, la venta en volúmenes del producto y todas las petroleras de bandera, el 90% del mercado tiene los precios de cartel de las petroleras con lo cual no hay posibilidad que ninguna estación de servicio se salga de los precios sugeridos por la petrolera, con lo cual arrancarnos por una compra con tarjeta de crédito el 1,5% con impuesto incluido es una barbaridad, estamos entregando el 30 ó 40% de nuestra rentabilidad en esa operatoria”.