Pese a que se lanzó Precios Justos, la mayoría de empresas aún no adhirió

El lanzamiento, el viernes pasado, del programa Precios Justos en el Centro Cultural Kirchner (CCK) incluyó una firma simbólica de algunos supermercados y empresas de consumo masivo, que buscó mostrar el acompañamiento del sector privado a los deseos oficiales de ir reduciendo la inercia inflacionaria en los próximos meses.

No obstante, pese a que el programa quedó oficializado a partir de una resolución publicada en el Boletín Oficial, que incluyó un anexo con el modelo de acuerdo, la mayoría de las 103 compañías que participan aún no pusieron la firma.

"Estamos atravesando el proceso de implementación. Todavía hay problemas de señalética; no están todos los productos y los acuerdos no terminaron de firmarse", reconocieron en el equipo económico, mientras que los equipos legales de las compañías remarcan que "así como está, el acuerdo no puede firmarse", según coincidieron varias fuentes.

Uno de los temas centrales de preocupación de la industria es la demora en la aprobación de los permisos para importar (Sira), que cada vez generan mayores complicaciones para producir y cuya flexibilización fue la moneda de cambio que ofreció Comercio para sumar adeptos al plan. Si bien nunca quedó claro en las negociaciones de qué manera se liberarían los permisos y acortarían plazos de pago -promesa que generó dudas desde un principio-, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y el propio Massa les dijeron a las empresas que si entraban a Precios Justos contarían con los dólares necesarios para importar. Pero cerca del secretario: "El acuerdo no implica que les vamos a dar más divisas, sino un adelanto de esos dólares que va a necesitar más adelante".

Pero no sólo esa parte del compromiso que asume el Estado no quedó plasmado en el acuerdo, sino que tampoco el Gobierno apuró, por ahora, la aprobación de las Sira. Las empresas confían en que la flexibilización suceda esta semana y la próxima. Desde una alimenticia precisaron: "El acuerdo tenía dos ejes: el compromiso de la industria de tener precios fijos en una canasta de productos por 120 días y que todo el resto no suba más de 4% mensual hasta marzo. El Gobierno tenía que resolver en materia de importaciones para que podamos producir".

Estos puntos fueron discutidos el lunes en la reunión de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que está elaborando una propuesta de cambios al acuerdo para elevar al Gobierno y que las empresas puedan adherir formalmente. Además de una mención más concreta al compromiso estatal asumido en materia de importaciones, se aclarará que no es posible sostener un mismo precio en todo el país. "Todavía no cerramos nada. Vamos a participar, pero no tenemos el mismo portafolio en todo el país y, tampoco el mismo precio. Con Precios Cuidados lo manejamos de forma regionalizada, pero este programa no está diseñado para eso, le estamos buscando la vuelta", afirmaron en una empresa de bebidas.

También preocupa que no se mencione en el acuerdo un posible cambio en condiciones macroeconómicas -por ejemplo, una devaluación- en los próximos 4 meses, que dificulte sostener el congelamiento.

"Con Precios Justos no hay posibilidad de bajar la inflación”

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio se refirió al programa de Precios Justos y dijo que los acuerdos de precios nunca funcionaron. "Sólo pasa en Argentina que teniendo todo para ser un país rico, somos pobres", señaló. "Es un problema estructural que no lo pudo solucionar ningún gobierno ni partido político, es casi un problema estructural de la Argentina, tampoco se soluciona con parches. Precios Justos fue un acuerdo para tratar de bajar la inflación, pero con Precios Justos no hay posibilidad de bajar la inflación porque así no funciona".