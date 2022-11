Automotriz prevé cerrar el año con más de 170 mil unidades y superar récord de 2021

19/11/2022 - 23:49 Economía

El director comercial de Toyota Compañía Financiera (TCF) Argentina y el presidente de la concesionaria Senna Automotores, Ricardo Dalale se refirieron a la situación actual del mercado a la par que detallaron los planes de la marca para los próximos años.

¿Cuáles son las previsiones que mantienen para el cierre de este año en producción y venta de unidades en el mercado global (entre todas las marcas) y en Toyota en particular?

De acuerdo con las estimaciones de ADEFA, cerraremos el año cerca de los 400.000 patentamientos en total, y respecto de la producción, se estima alcanzar las 520.000 unidades. De acuerdo a su plan productivo, Toyota apunta a producir 171.000 unidades este año, superando el récord histórico marcado en 2021, con 142.525 unidades. Toyota es hoy la automotriz argentina que más produce, más exporta y más vende en el mercado interno.

¿Cuántos vehículos o qué porcentaje de los vehículos que vende la marca hoy son financiados y cuáles los instrumentos más utilizados?

No tenemos información disponible sobre los porcentajes. Toyota ofrece dos opciones de compra, además de la manera directa. Por un lado, a través de Toyota Compañía Financiera, con financiamiento ágil, digital y transparente, en distintas modalidades: leasing, créditos prendarios e incluso a través de “Ciclo Toyota”, con recompra garantizada de su usado para acceder a una nueva unidad. Por otro lado, Toyota Plan es otra opción muy elegida por nuestros clientes. Es una forma de ahorro que les permite a los clientes a acceder a un bien que mantiene su valor.

Toyota, además, ofrece soluciones para personas que no quieren o no necesitan comprar un vehículo. A través de KINTO, nuestra plataforma de movilidad, las empresas y las personas pueden acceder a un Toyota pagando por su uso, no comprando un bien. Es una tendencia que crece sostenidamente. En los últimos 12 meses, los alquileres en KINTO Share aumentaron un 60%.

Ante el avance inflacionario, un vehículo se vuelve una oportunidad de ahorro por el incremento de su precio ¿Cómo analizan este escenario desde la marca?

Con los cuidados adecuados y tomando decisiones correctas se puede mantener el valor de un vehículo, lo cual es fundamental en un contexto inflacionario. En Toyota, de hecho, creemos que el circuito del usado es un mercado muy importante. Y por eso lanzamos “Usados Certificados”, un programa a través del cual inspeccionamos 150 puntos claves para certificar y garantizar el vehículo y que tanto la compra como la venta cuenten con el respaldo de Toyota. Este tipo de servicios nos permite además ampliar nuestro espectro de clientes y llegar a cada vez más personas con necesidades diferentes.

¿Cómo ven la movilidad futura en los próximos 5 a 10 años en el país? ¿Será la misma que ahora o se prevé el ingreso de más vehículos híbridos o eléctricos?

La industria automotriz atraviesa uno de los periodos más desafiantes de su historia. Sin dudas, en los próximos años veremos más cambios que en el último siglo. Argentina también forma parte de ese cambio, y en Toyota lo promovemos.

En nuestro país, Toyota lidera las ventas de vehículos electrificados (híbridos y eléctricos a batería) con más del 85% del mercado. Si bien, en las ventas generales, híbridos y eléctricos no superan el 2% de participación, hoy alrededor del 8% de nuestros vehículos vendidos en el país son híbridos. Y la compañía tiene la intención de seguir aumentando esa participación.

Toyota ya fabrica regionalmente vehículos híbridos en la región (Corolla Hybrid y Corolla Cross Hybrid) y hacia adelante planea incorporar otras tecnologías como las que ya comercializa en el mundo: híbridos enchufables, eléctricos a batería y a hidrógeno.

La industria automotriz tiene un rol fundamental en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y Toyota está comprometida con avanzar en ese sentido, incluyendo a la Argentina.

¿Más allá de las coyunturas, qué es lo que más los preocupa del escenario económico actual y el que se proyecta para 2023 en el país?

Desde su llegada a la Argentina en los años 90, Toyota ha estado convencida del potencial de crecimiento que tienen tanto nuestro país como América Latina. Sobre una estrategia de especialización con valor agregado local y mirada exportadora, la compañía ha consolidado un negocio sustentable y se ha convertido en la terminal que más produce, más exporta y más vende en el mercado interno. Y ha demostrado que aún en los momentos más difíciles, Toyota sigue invirtiendo y generando empleo. Por eso, más allá de pensar en la coyuntura, la compañía se enfoca en las variables que tiene bajo su control. Por ejemplo, en la mejora de sus productos o en la atención posventa en los 43 concesionarios oficiales con 91 puntos de venta que tiene Toyota en todo el país.