Falta stock, señalética clara y hay ofertas más baratas que Precios Justos

La implementación del programa Precios Justos que se lanzó a principios de este mes, pero que recién comenzó a asomar tímidamente en las góndolas en estos últimos días en la capital santiagueña, empezó a mostrar sus primeras falencias como la falta de stock de determinados productos, una señalética que no permite una clara diferenciación del resto de los artículos y precios que están en algunos casos por encima de las ofertas que presentan los mismos negocios.

El plan Precios Justos se lanzó con la previsión de su funcionamiento entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 y su aplicación está a cargo de la Secretaría de Comercio que dirige el economista Matías Tombolini, la cual fiscalizará el cumplimiento tanto en las empresas proveedoras como en los supermercados mayoristas y minoristas.

A casi un mes de su lanzamiento, recién en estos últimos días comenzaron a mostrarse parte de los más de 1.800 productos de primera necesidad que mantendrán sus precios por 120 días, mediante acuerdos voluntarios con empresas productoras y comercializadoras.

No obstante, en una recorrida por algunos de los negocios que adhirieron a este programa, aún no cuentan con la señalética oficial y la que implementaron en forma "casera" no muestra una clara diferenciación del resto de las ofertas que presentan los negocios.

A su vez, los Precios Justos que muestran determinados productos se encuentran en muchos casos por encima de los valores de oferta en productos similares que ofrecen los mismos negocios en otras góndolas. Es decir, son más caros que las ofertas de los propios negocios.

Por otra parte, hay productos que ya comenzaron a evidenciar faltantes. Por ejemplo, en el caso de los aceites de litro y de girasol que en Precios Justos muestran un precio entre los $385 a los $415, las góndolas se quedaron sin stock. Lo mismo sucede con el arroz y la harina incluidos en este programa que muestran faltantes en las góndolas.

Otros productos también con escasez son el café y entre los que se utilizan para limpieza, el jabón en polvo.

Sobre esta situación, el titular de la Asociación de Defensa del Consumidor (Adecse), Javier Alexandro, sostuvo que "no se cumple con los stocks suficientes, entrar en un programa donde muchas veces es difícil contar con un stock, esto lo deberían ver las empresas. Si se suscribió un convenio, tiene que llegar a todo el territorio del país". Agregó que "por ahora no ha habido denuncias en la Adecse ni en la Dirección de Defensa del Consumidor de La Banda por incumplimientos de precios. Posiblemente en algunos productos haya faltantes de stock, pero también hay que tener en cuenta que al haber stock, la gente trata de acopiar".

En este sentido indicó que "hoy cuando uno ve una oportunidad o una promoción hay que aprovecharla, porque realmente hay escasez. Pero lo preocupante, más allá del precio, es la caída del consumo porque detrás de cada negocio hay un empresario, familias que dependen de ello. Esperemos que este circulante que se va a inyectar en este mes desde el Gobierno provincial y de los municipios genere un mayor consumo", expresó Javier Alexandro.

Buscan mantener precios de 1.800 productos por 120 días

El programa Precios Justos busca congelar los valores de los productos por 4 meses (de diciembre a marzo) e incluye un total de 1.788 artículos de la canasta básica.

Consta de 2 ejes. Por un lado, los productos que se mantendrán con precios fijos ingresan al programa a un precio hasta 4% superior al promedio de octubre de 2022 y se mantendrán estables los próximos 120 días.

Por otro lado, el resto de los productos que se suman al programa tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para los mismos 120 días en el precio de venta a los supermercados y mayoristas.