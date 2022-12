Nuevo acuerdo de precios con sector indumentaria hasta fines de febrero

17/12/2022 - 01:29 Economía

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció un "nuevo acuerdo de precios con el sector de la indumentaria hasta 28 de febrero", que incluye a más de 60 empresas del rubro, que implica mantener los precios actuales en todos sus productos hasta el 28 de febrero y a realizar rebajas especiales de entre un 15% y un 30% en productos seleccionados para las fiestas.

Massa destacó "el nivel de cumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre" y resaltó que el nivel de cumplimiento se verificó en el índice de precios al consumidor de noviembre, cuando "por primera vez el rubro se mantuvo por debajo de la inflación".

"Fijamos precios hasta el 28 de febrero y mantenemos volúmenes; esto nos permite programar importaciones y producción para el año que viene; sabemos que enero y febrero son meses de tensión inflacionaria, así que valoramos mucho el esfuerzo que hacen de seguir fijando precios porque, de alguna manera, nos permite mientras terminamos de ordenar las variables económicas, a que el ciudadano de a pie tenga una mejor perspectiva de su gasto cotidiano", aseguró Massa.

"Es muy alentador que en el índice de noviembre, el rubro de indumentaria está por debajo de la inflación. Quiere decir que hicieron un esfuerzo enorme y que podemos seguir impulsando un sector que genera mucha mano de obra, que tiene incidencia en los precios y en la vida de los ciudadanos", aseguró Massa en una reunión con directivos de la Cámara de la Industria Argentina de la Indumentaria.

El anterior acuerdo había sido suscrito por el Ministerio de Economía, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (Fita), y representantes de empresas del rubro indumentaria, implicaba un compromiso voluntario de mantener los precios de productos por un plazo de 60 días tomando como referencia valores promedios registrados en el mes de octubre.

Forman parte de la medida las marcas Quiksilver DC Shoes Roxy, Viamo, Macowens y Devre, Grisino Broer, Paula Cahen D'Anvers - Original Penguin, Ay not dead, Carmela Achaval, Rip Curl, Volcom, Santa Cruz, Independent, Zoo York, Lost, Juanita Jo, Amphora, 47 Street, Markova, Ayres, Billabong, La Martina, Perramus, Cheeky, Como Quieres, Cuesta Blanca, XL Extra Large, Cuesta blanca, Ginebra, Bachino, Yagmour, Las Pepas, Prüne, Mishka, Awada, Portsaid, Desiderata, Rapsodia, Baby Cotton, Caro Cüore, Bolivia, Etiqueta Negra, Old Bridge, VER, Tascani, Sweet, Juanita Jo, Midway, Bensimon, Vitamina, UMA, Kosiuko, Akiabaray Little Akiabara, Naum, Cardon, Pampero, Lázaro, GNZ González, Clara Ibarguren, Jazmín Chebar y RA Intertrading SA.