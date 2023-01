Desde mañana entraría en vigencia un nuevo ajuste en los combustibles

14/01/2023 - 01:38 Economía

La entrada en vigencia del segundo de los cuatro incrementos autorizados por el Gobierno nacional del 4% que debía regir desde principios de este mes, pero que fue pospuesto para este 15 de enero, entraría en vigencia desde los primeros minutos del domingo aunque desde la Cámara de Expendedores local (Cepase) indicaron que "hasta el momento no tenemos información oficial pero en principio, si YPF no hace una nueva modificación o si el Gobierno no pide una nueva extensión, entraría en vigencia el 15", indicaron.

En noviembre, el Gobierno y las petroleras acordaron seguir un sendero de aumento de precios que se inició en diciembre de 4% en todo el país pero que en Santiago tuvo un reajuste mayor. A su vez, un segundo aumento de 4% estaba pautado con las empresas a partir del 1 de enero, pero el Gobierno pidió posponer su entrada en vigencia hasta mediados de este mes. Para febrero se pautó un incremento similar y para marzo, otro del 3,8%.

Anoche, entre los expendedores locales entre la incertidumbre por la caída de ventas y las subas de costos que afrontan, señalaron que "el tema precios de combustibles hasta el momento no tenemos ninguna confirmación desde las petroleras, pero el pedido del gobierno era que la modificación que se iba a realizar el 1 de enero se pasaba para el 15 de enero", señaló Jorge Saad, presidente de la Cepase.

El directivo, añadió que "normalmente nosotros nos enteramos de estos cambios el mismo día así que tendremos que esperar hasta el 15 para ver si se aplica o no. Pero ni los colegas de otras petroleras ni los de YPF tenían información al respecto. Vamos a tener que esperar para ver si YPF modifica o no o bien, si hay un nuevo pedido del gobierno. Pero, en un principio, el aumento quedaría para el 15".

El ajuste de precios que aplicó YPF en diciembre fue equivalente a unos $6,20 más por litro en el caso de la nafta Súper cuyo precio aumentó a $166,10. En el caso de la nafta Infinia, aumentó $11,60 por litro a $208,80.

Por otro lado, en el gasoil, el D500 aumentó $7 por litro a $187,20 y el diésel Infinia subió $14,40 por litro a un nuevo valor de $259,10.

La aplicación de un 4% llevaría los precios de la nafta Súper a $192,66, la Infinia por litro a $216,80. En el caso del gasoil 500, el litro aumentaría a casi $195 y el diésel Infinia, a $269,46.

Tarjetas

En tanto, otro tema en discusión planteado por los expendedores a través de la Cámara que los representa a nivel nacional, Cecha, indica que la venta con tarjeta de crédito de los combustibles, se podría cortar desde el 1 de febrero. Los expendedores reclaman mejorar los plazos de pago a los emisores de tarjeta y reducirlo a 48 horas a la vez que les piden también a las emisores el reducir el porcentaje que les cobran por venta.