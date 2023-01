Un emprendedor produce en el sudeste un vino con impronta santiagueña

16/01/2023 - 14:48 Economía

Este año el Ing. Pablo López Anido concretará la cuarta producción de vinos con la cosecha de su propio parral, ubicado en la ciudad de Bandera, donde vive el emprendedor y donde decidió hace unos 5 años instalar sus parrales para incursionar en esta actividad.

El vino en cuestión se llama El Shalako, “es un vino tinto, intenso, con personalidad, no es suave. El año pasado se llamaba Vino de Huerto y le vamos poniendo cada año un nombre distinto según cómo salga la cosecha y el resultado final que es el vino”.

Si bien la producción de vinos a partir de sus propias uvas empezó a cristalizarse con más intensidad y volumen en este último año, la iniciativa tiene por detrás varios veranos.

“Venía hace unos años con la idea de hacer algo y una vez en Fernández vi en una publicación en una estación de servicio lo que estaban haciendo en Beltrán en la finca María del Pilar. Me contacté con ellos y empecé a poner plantas en mi casa. Primero, puse un parral de 54 plantas, luego algunas más y el año pasado puse 1000 plantas. Pero todo muy vinculado a María del Pilar y a Eduardo Luna, que me fueron dando una mano”, señaló.

Puntualizó que todo el procesamiento de las uvas para transformarlas en vino “lo hago en la bodega de ellos, en María del Pilar. Este año también hay otro productor que está llevando las uvas y procesándolas allá, hacemos el vino ahí”, apuntó.

La variedad de uva con la que decidió incursionar en la producción de vinos es la “petit verdot” o pequeña verde según su traducción del francés. “Esta uva se cosecha entre el 10 y el 15 de febrero. De nuestro parral ya sacamos la cuarta cosecha vinificable para hacer nuestro propio vino”, destacó.

El año pasado, la cantidad de uva recogida alcanzó para una producción de 170 litros. “Logramos unas 216 botellas de vino tres cuarto, calculo que este año vamos a tener una producción similar porque aún las mil plantas que colocamos tienen uva pero no sé si estarán para vinificar, por eso calculo que va a ser la misma cantidad, este año vamos a tratar de mantener y mejorar la calidad del vino”, apuntó.

López Anido destacó: “En el viñedo tengo esta sola variedad de uva, quiero hacer un vino que sea típico o que tenga su particularidad, no me interesa hacer un malbec, trato de hacer un vino que me guste, que se adapte a la planta y que sea algo raro, no quiero competir”.

Recordó: “La producción del año pasado, en su mayor parte, la obsequiamos para que fueran conociendo el vino, le dimos al gobernador Zamora cuando estuvo por acá, pero este año también empezamos a venderla, en casa y en una vinoteca de unos amigos. Pero lo que pasa es que al ritmo que vamos, en dos meses o tres nos vamos a quedar sin vinos”, indicó. La botella de El Shalako se vende a $1.200 según explicó.

Señaló: “Este año sacaremos unas 230 botellas, queremos mantener la calidad y la cantidad, salvo que la uva nueva que tenemos salga con calidad vinificable, pero ahí seguramente haremos ya dos vinos, uno que será del parral más antiguo y el de la espaldera –la uva nueva-. Me interesa tener un vino de buena calidad”.

Consultado si está en sus planes instalar una bodega a partir de este emprendimiento, indicó que “solo sería factible si hay al menos 2 ó 3 productores más, en mi caso puedo crecer más en plantas, pero se necesita más volumen, ese sería un proyecto a 3 ó 4 años, no antes”. l