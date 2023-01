Siete de cada 10 argentinos no está conforme con su empleo, el número más alto de la región

16/01/2023 - 22:43 Economía

Un informe reveló que los trabajadores argentinos son los más insatisfechos con sus situaciones laborales en la región de América latina.

Se trata del Balance 2022 y expectativas 2023 del portal de empleos Bumeran, según el cual casi 7 de cada 10 asalariados en Argentina no están conformes con su empleo. Este número no sólo es el más alto de la región, sino que también se ubica por encima de los resultados que se obtuvieron en las ediciones previas del mismo estudio.

En Argentina, el 67% de las personas encuestadas respondió que no estaba conforme con su trabajo, mientras que en Perú el 40% dijo lo mismo, en Ecuador el 57%, en Chile el 60% y en Panamá el 66 por ciento.

"El 67% de las personas argentinas que participaron de nuestro estudio no está conforme con su trabajo. En 2021, el 64% no lo estaba. En el 2020, el 66% respondía de esta forma. En otro estudio realizado durante el 2022, les preguntamos si querían renunciar a su empleo; en aquella ocasión el 71% respondió que sí. Sin dudas, la pandemia generó cambios irreversibles en el mundo laboral: hoy las personas quieren trabajar de lo que les gusta", afirma Federico Barni, CEO de Jobint. En cuanto a los motivos de la inconformidad, el 61% dijo no estar conforme con su sueldo.